Un bon plan Fnac vous donne la possibilité de faire une économie de 100 euros sur l'achat d'un pack contenant la console Xbox Series X, le jeu Diablo 4 et le jeu EA Sports FC 24. L'offre en question est valable jusqu'au 8 octobre 2023 et dans la limite des stocks disponibles.

Dans le cadre de la sortie nationale du nouveau EA Sports FC 24, l'enseigne française de la Fnac propose d'économiser 100 euros sur l'achat du pack Xbox Series X + Diablo 4 + EA Sports FC 24.

Ainsi, jusqu'au dimanche 8 octobre 2023, le pack incluant la console de Microsoft et les deux jeux est vendu à 529,99 euros au 629,98 euros. Pour obtenir la réduction, il suffit d'ajouter le bundle Xbox Series X + Diablo 4 (voir lien du deal) et le jeu EA Sports FC 24 (en cliquant ici).

Sortie en même temps que la Xbox Series S, la Xbox Series X est compatible avec la technologie 8K HDR ; ce qui permet de jouer dans les meilleures conditions grâce à la mise à l'échelle (4320p). La console de Microsoft dispose aussi d'un espace de stockage de 1 To en SSD pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, d'un lecteur Blu-Ray 4K UHD et d'une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve essentiellement un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.