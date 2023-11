Black Friday Xbox Series X : la console est à prix imbattable à la Fnac !

Durant le Black Friday, les clients titulaires de la carte Fnac+ n'ont que quelques heures pour profiter d'une offre imbattable sur la Xbox Series X. Grâce à leur compte fidélité, les adhérents peuvent obtenir 40 euros offerts sur leur cagnotte pour tout achat de la console Microsoft.

Jusqu'à ce vendredi 24 novembre à 10 heures, les clients possesseurs de la carte Fnac+ peuvent bénéficier de 10 euros offerts sur leur compte fidélité tous les 100 euros d'achat sur tout le site (hors exclusions). Pour en profiter, il suffira de saisir le coupon BLACKF durant l'étape de la commande.

Ainsi, grâce à l'opération liée au Black Friday Fnac/Darty, les gamers étant à la recherche de la Xbox Series X pourront s'offrir la console au prix de 409,99 euros et avoir 40 euros offerts sur le compte fidélité. Pour information, la cagnotte cumulée sur le compte fidélité Fnac est valable jusqu’au 31 décembre 2023 inclus. Et pour rappel, la carte Fnac+ est toujours proposée à moins de 5 euros la première année.

Pour en revenir à la Xbox Series X, la rivale de la PS5 est sortie en même temps que la Xbox Series S. C'est une console next-gen compatible avec la technologie 8K HDR qui permet aux gamers de jouer dans les meilleures conditions avec la mise à l'échelle 4320p.

La console de Microsoft dispose aussi d'un espace de stockage de 1 To en SSD pour des chargements rapides et des reprises de jeux instantanées, d'un lecteur Blu-Ray 4K UHD et d'une mémoire vive de 16 Go de RAM. Pour la connectique, on retrouve essentiellement un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.