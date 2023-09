Le jeu vidéo EA Sports FC 24 (ou plutôt FIFA 24 pour les nostalgiques de la franchise) sortira officiellement le vendredi 29 septembre 2023. À cette occasion, Micromania propose de précommander le pack contenant la console PS5 et le nouveau jeu de simulation de football, tout en bénéficiant de 120 euros de réduction.

Comme chaque année, à la fin du mois de septembre, les fans de jeu vidéo et de ballon rond se ruent sur Internet ou en boutique pour se procurer le tout nouveau jeu FIFA. Mais désormais, la franchise FIFA est rebaptisée EA Sports FC.

Offrez-vous le pack PS5 + EA Sports FC 24 (FIFA 24) moins cher

Annoncé pour une sortie nationale le vendredi 29 septembre 2023, le nouveau EA Sports FC 24 sous forme de pack avec la PS5 fait l'objet d'une offre de précommande assez intéressante. En effet, le pack PS5 + EA Sports FC 24 est proposé au prix de 499,99 euros au lieu de 619,99 euros sur le site Micromania ; soit une remise immédiate de 120 euros de la part de la boutique en ligne.

Pour information, le pack comprend une console PS5 standard, une manette sans fil DualSense, un bon pour télécharger EA Sports FC 24 (jeu complet au format dématérialisé) et un bon pour du contenu digital téléchargeable pour EA Sports FC 24 Ultimate Team. Celui-ci inclut un pack de joueurs rares Gold et trois joueurs iconiques en prêt non échangeables valables pour 5 matchs Ultimate Team.

Pour rappel, la PS5 standard embarque un lecteur Blu-Ray, un processeur AMD Ryzen 3e génération (7nm) et un CPU Zen de 2 à 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz. La console next-gen de Sony dispose d'un GPU AMD RDNA 2 d'une puissance de 10,28 TFLOPS qui rend l'appareil compatible avec le ray tracing. On retrouve aussi une mémoire de 16 Go de RAM GDDR6 256 bits, un stockage interne SSD de 825 Go avec une interface à 12 canaux (5,5 Go/s Raw de 8 à 9 Go/s compressé), un port HDMI 2.1, trois ports USB, un port USB-C, un port Ethernet et un emplacement NVMe SSD.

Enfin, EA Sports FC 24 permet de retrouver plus de 700 clubs, 100 stades, 19 000 joueurs masculins et féminins, les clubs avec leurs vrais noms ou bien encore plus de 30 championnats. Le jeu est alimenté par le moteur Frosbite, la technologie Hypermotion V et les Play Styles pour une expérience de jeu toujours aussi plaisante.