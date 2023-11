Xbox Series X : plus de 150 € de réduction pour le Black Friday !

Comme chaque année, les acheteurs du monde entier attendent avec impatience le dernier vendredi du mois pour profiter des belles promotions en ligne. Pour le Black Friday, le prix de la Xbox Series X passe à moins de 400 euros ! Un bon plan à ne pas manquer…

Les offres exceptionnelles du Black Friday arrivent dans moins d'un mois ! Si la plupart des promotions resteront secrètes jusqu’au grand jour, quelques-unes d’entre-elles commencent déjà à fuiter sur internet. C’est le cas avec la Xbox Series X. Depuis la hausse de prix opérée en juin dernier, la Xbox Series X est disponible à la vente au prix de vente conseillé de 549,99 €. Comme Sony avec la PS5 en août 2022, Microsoft a en effet augmenté le prix de sa console dernière génération de 50 euros. Quand on sait qu’il faut ensuite acheter des jeux qui peuvent valoir jusqu’à 80 euros, ce nouveau tarif peut refroidir de nombreux gamers. Heureusement, il existe le fameux Black Friday pour pouvoir s’acheter des produits hi-tech à prix soldés.

Black Friday : quel sera le prix de la Xbox Series X ?

L’année dernière, la Xbox Series S bénéficiait d’une baisse de prix de 70 euros. Cette année, tout porte à croire que c’est la Xbox Series X qui va profiter d’une très belle offre promotionnelle. Les dernières fuites annoncent une baisse d’au moins 150 euros sur la console. Elle serait ainsi disponible à 399,99 euros au lieu de 549,99 euros. Mais ce n'est pas tout ! Cette baisse de prix pourrait également se cumuler avec d’autres promotions en fonction des revendeurs. Auchan proposera par exemple 10 euros supplémentaires sur la carte de fidélité.

Pour rappel, la Xbox Series X est la console la plus puissante de Microsoft. Elle est notamment compatible avec la technologie 8K HDR. Elle dispose en outre d'un espace de stockage important et rapide avec un disque SSD de 1 To et d'un lecteur Blu-Ray 4K UHD. Niveau connectique, on retrouve un port HDMI, deux ports USB-A 3.2, un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.