La Xbox Series S est de retour sur le devant de la scène pour les prochaines fêtes de fin d'année. Avant Noël, la console de Microsoft fait l'objet d'une réduction de 45 euros sur le site Cdiscount. Et en bonus, un abonnement au Game Pass Ultimate est offert pendant trois mois.

En prévision des fêtes de fin d'année 2023, Cdiscount propose la Xbox Series S en promotion. Jusqu'au dimanche 10 décembre prochain, la console de Microsoft accompagnée d'un abonnement offert au Game Pass Ultimate (valable pendant trois mois) est vendue au prix de 229,99 euros au lieu de 274,99 euros.

Afin de bénéficier de la remise de 45 euros, il est nécessaire de saisir manuellement le coupon 45XBOX au cours de l'étape de la commande. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Cdiscount qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile ou en point relais.

Sortie il y a trois ans, la petite soeur de la Xbox Series X est une console 100% digital qui dispose d'une capacité de stockage de 512 Go, d'un port HDMI 2.1, de trois ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée. La Xbox Series S est également accompagnée d'une manette Xbox sans fil de couleur blanche.

De son côté, le Game Pass Ultimate un abonnement qui donne la possibilité d'avoir de nouveaux jeux ajoutés régulièrement (y compris des jeux récents dès le jour de leur sortie) ; de jouer avec ses proches sur console, PC et cloud grâce au mode multijoueur en ligne ; de découvrir une bibliothèque composée des meilleurs titres d’Electronic Arts, des récompenses exclusives et du contenu réservé aux membres sur console ; et de bénéficier d'avantages et de réductions.