En ce mercredi 20 décembre 2023 uniquement, Rakuten propose un code promo qui fait baisser le prix de la Xbox Series S. Par l'intermédiaire du vendeur officiel Boulanger, la console Microsoft peut être obtenue sous la barre des 210 euros.

À quelques jours de la période de Noël, les clients du site Rakuten ont la possibilité d'avoir la Xbox Series S en promotion, avec 3 mois d'abonnement offert au programme Game Pass Ultimate. Depuis la boutique officielle Carrefour, la console Microsoft est vendue au prix de 209,95 euros au lieu de 229,95 euros.

La réduction de 20 euros se fait avec le code RAKUTEN20 au moment de l'étape du paiement et est valable jusqu'à ce soir. Grâce à cet achat, les membres du ClubR Rakuten bénéficieront de 1 050 Rakuten Points ; soit l'équivalent de 10,50 euros de remise sur une prochaine commande.

La Xbox Series S devient encore moins chère avant Noël

Commercialisée il y a trois ans, la Xbox Series S est une console 100% digital sortie en même temps que la Xbox Series X. Elle est équipée d'une capacité de stockage de 512 Go, d'un port HDMI 2.1, de trois ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée. La console est également accompagnée d'une manette Xbox sans fil de couleur blanche.

De son côté, le Game Pass Ultimate est un abonnement qui donne la possibilité d'avoir de nouveaux jeux ajoutés régulièrement (même des jeux récents dès le jour de leur sortie) ; de jouer avec ses proches sur console, PC et cloud avec le mode multijoueur en ligne ; de découvrir une bibliothèque composée des meilleurs titres d’Electronic Arts, des récompenses exclusives et du contenu réservé aux membres sur console ; et de bénéficier d'avantages et de réductions.