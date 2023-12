Bon plan : la Xbox Series X passe à son prix le plus bas, vite !

Noël joue les prolongations sur la Fnac. Le prix de la Xbox Series X chute ainsi à 389,99 € ! Et si vous avez la carte Fnac +, vous recevez en plus 10 € sur votre compte fidélité. Elle revient donc à seulement 379,99 €. C’est tout simplement le prix le plus bas jamais enregistré pour cette console.

Quelques mois seulement après l’augmentation de son prix de 50 €, la Xbox Series X se retrouve maintenant à son prix le plus bas. Alors que la console était affichée à 549,99 € au mois d’août, vous pouvez l’avoir pour seulement 389,99 € sur la Fnac ! Et si vous êtes détenteur de la carte Fnac +, vous recevez en plus 10 € sur votre compte fidélité. Profitez-en avant la rupture de stock.

La Xbox Series X est la concurrente de la PS5. Avec un temps de chargement réduit et une fréquence d’images élevées jusqu’à 120 FPS, cette console next-gen combine puissance et rapidité. Elle est équipée d’un processeur AMD Zen 2 gravé en 7nm doté de 8 cœurs à 3,8 GHz (3,66 GHz avec SMT). On retrouve aussi 16 Go de RAM, un espace de stockage de 1 To et la technologie Ray Tracing pour un rendu des reflets et de la lumière encore plus réaliste. Les graphismes sont tout simplement époustouflants. Par ailleurs, elle est compatible avec la technologie 8K HDR, ce qui vous permet de jouer dans les meilleures conditions avec la mise à l'échelle 4320p.

Grâce à la rétrocompatibilité, vous pouvez jouer à des milliers de jeux disponibles sur les précédentes consoles Microsoft. Vous avez ainsi accès à une vaste bibliothèque de jeux sortis sur la Xbox One, la Xbox 360 et même la Xbox originale.

Enfin, pour la connectique, on retrouve entre autres un port HDMI out, deux ports USB-A (3.2), un port Ethernet, un port d'alimentation et un port de carte mémoire.

La Xbox Series X est également à 389,99 € sur Amazon.

La Fnac propose également une version avec le jeu Assassin's Creed Mirage à 399,99 €. À ce prix là, c’est un bon plan à ne pas manquer !