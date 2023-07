Xbox : vous pouvez de nouveau installer des émulateurs sur la console, voici comment

Il y a trois mois, Microsoft interdisait le téléchargement et l'installation d'émulateurs sur les consoles Xbox. Des développeurs viennent de trouver un moyen pour rendre de nouveau cela possible, mais à un (petit) prix. On vous explique.

Souvenez-vous : en avril dernier, Microsoft empêchait l'installation des émulateurs populaires sur les consoles Xbox. Une décision laissant sur le carreau les détenteurs d'une collection de jeux rétros qui avaient parfois acheté une Xbox précisément parce qu'elle le permettait. C'était d'autant plus étonnant que le patron de Xbox lui-même plaidait pour une émulation légale.

Il reste bien la solution de passer par le mode développeur de la Xbox, mais cela nécessite des manipulations un peu complexes et un paiement de 19 dollars. Plus besoin désormais. Une équipe vient de mettre au point un système pour rendre l'installation d'émulateurs à nouveau possible sur les consoles Xbox “commerce” (le mode par défaut). L'avantage étant de ne pas avoir à jongler entre les deux et de gérer l'ensemble de sa bibliothèque de jeux sur une seule interface, ce qui reste plus pratique.

Comment installer des émulateurs sur une console Xbox

Les développeurs proposent le téléchargement d'un pack contenant les émulateurs Dolphin Emu (GameCube et Wii), XBSX2.0 (PlayStation 2), Xenia (Xbox 360) et RetroArch (pour les consoles rétro comme la Super Nintendo ou la Megadrive, entre autres). En cliquant sur le bouton disponible à la fin de cet article, vous accédez à une page du magasin “UWeaPons”, une plateforme officielle pour distribuer des applications Windows sur Xbox.

Là, il va falloir faire un petit effort financier après avoir cliqué sur “Official Page”, en réalité une page Patreon. Moyennant 2 dollars par mois, vous êtes inscrit sur une liste blanche donnant accès au téléchargement du pack d'émulateurs. Vous recevez ensuite une confirmation par mail.

L'équipe a fait en sorte que rien ne soit détecté par les programmes de Microsoft chargés de bloquer automatiquement la distribution d'émulateurs sur le Xbox Store. Et même si cela devait arriver, SirMangler, l'un des acteurs du projet, affirme qu'ils seraient de nouveau disponibles “en quelques heures […] sans trop de problèmes”. La mise en place de l'accès au nouveau pack pour les abonnés Patreon est automatisée. Lucide, SirMangler espère que les émulateurs “survivront au moins 2 semaines, peut-être plus”, mais prévient qu'ils “pourraient être supprimés dans 5 minutes. C'est une loterie”.