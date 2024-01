Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ officiel : difficile de trouver plus complet à ce prix

Comme prévu, Xiaomi a levé le voile sur sa nouvelle gamme Redmi Note 13. Constituée en France de 5 modèles, déclinés parfois en deux versions, elle couvre tous les segments de prix de 200 euros à quasiment 500 euros. Le plus intéressant et le plus complet est le Redmi Note 13 Pro+, premier Redmi à disposer d’un écran incurvé et de la certification IP68.

La semaine dernière, nous avons relayé dans nos colonnes le lancement en France des nouveaux Poco X6, X6 Pro et M6 Pro. Ces trois smartphones abordables pour le gaming sont proposés à partir de 230 euros. Et le Poco X6 Pro est déjà arrivé à la rédaction pour un test que vous pourrez consulter dans les prochains jours. Une maigre consolation en attendant l’arrivée des Xiaomi 14 qui ont pourtant été officialisés en Chine en octobre 2023…

Une semaine plus tard, Xiaomi annonce l’arrivée en France de nouveaux smartphones. Mais ce ne sont toujours pas des modèles haut de gamme. Il s’agit du renouvelle de la marque Redmi. Xiaomi officialise donc les Redmi Note 13, une gamme constituée de cinq modèles : le Redmi Note 13, le Redmi Note 13 5G, le Redmi Note 13 Pro, le Redmi Note 13 Pro 5G et le Redmi Note 13 Pro+ 5G. Certains de ces smartphones se déclinent en deux configurations, pour un total de huit déclinaisons différentes, vendues entre 199 euros et 499 euros :

Redmi Note 13 (6+128) : 199 €

Redmi Note 13 (8+256) : 249 €

Redmi Note 13 5G (8+256) : 299 €

Redmi Note 13 Pro (8+256) : 349 €

Redmi Note 13 Pro (12+512) : 399 €

Redmi Note 13 Pro 5G (8+256) : 399 €

Redmi Note 13 Pro+ (8+256) : 469 €

Redmi Note 13 Pro+ (12+512) : 499 €

A moins de 500 euros, difficile de trouver plus complet que le Redmi Note 13 Pro+

Le modèle le plus intéressant dans cette gamme est le Redmi Note 13 Pro+. Il s’agit d’un smartphone très complet, profitant de certains atours inédits dans la gamme Redmi : un écran incurvé avec des bordures beaucoup plus fines et la certification IP68 contre la poussière et l’immersion complète dans l’eau. A cela s’ajoutent une batterie généreuse, la charge hyper rapide et une plate-forme assez puissante. Voici les détails importants :

Ecran AMOLED 1,5K 120 Hz de 6,67 pouces

Gorilla Glass Victus

Processeur MediaTek Dimensity 7200

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 120 watts

Capteur photo principal 200 mégapixels avec stabilisateur

Compatible eSIM, Bluetooth 5.3, WiFi 6

Certification IP68

3 mises de mise à jour d’Android

Pour 70 euros de moins, vous pouvez opter pour le Redmi Note 13 Pro, qui se décline en version 4G ou 5G. Bien sûr, vous allez perdre les beaux atours de la version Pro+. Mais l’essentiel est conservé. Voici ce que vous avez dans ces deux modèles :

Ecran incurvé AMOLED 120 Hz de 6,67 pouces, FHD+ (version 4G) ou 1,5K (version 5G)

Gorilla Glass Victus (version 5G) ou Gorilla Glass 5 (version 4G)

MediaTek Helio G99 Ultra (version 4G) ou Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (version 5G)

Batterie 5100 mAh (version 5G) ou 5000 mAh (version 4G) compatible charge rapide 67 watts

Capteur photo principal 200 mégapixels avec stabilisateur

Compatible Bluetooth 5.2, WiFi ac et eSIM (version 5G uniquement)

Certification IP52

3 mises à jour d’Android

Pour 200 euros, le Redmi Note 13 a beaucoup d'atouts pour lui

Si votre budget est encore plus serré, vous avez la possibilité d’opter pour un Redmi Note 13, qui se décline en version 4G ou 5G. Contrairement aux Redmi Note 13 Pro 4G et 5G, les différences entre les deux versions du Redmi Note 13 sont moins importantes. Voici les principales informations sur ces deux téléphones :

Ecran AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,67 pouces

Gorilla Glass 5 (version 5G) ou Gorilla Glass 3 (version 4G)

MediaTek Dimensity 6080 (version 5G) ou Qualcomm Snapdragon 685 (version 4G)

Batterie 5000 mAh compatible charge rapide 33 watts

Capteur photo principal 108 mégapixels

Compatible Bluetooth 5.2, WiFi ac

Certification IP53

2 mises de mise à jour d’Android

Notez aussi que tous ces produits fonctionneront sur MIUI 14, mais qu’ils migreront prochainement sous HyperOS que vous retrouvez déjà dans les derniers Poco. La gamme Redmi Note 13 sera disponible en France à partir du 18 janvier. Vous la retrouvez sur la boutique de Xiaomi et dans les enseignes habituelles. Les smartphones seront accompagnés à leur lancement de trois accessoires : les Redmi Buds 5 et Buds Pro 5, ainsi que la Redmi Watch 4. Ces accessoires sont commercialisés à 99 euros, sauf les Redmi Buds 5 (photo ci-dessous) qui sont proposés à 49 euros seulement. Un prix très agressif pour des écouteurs TWS avec réduction de bruit active. Nous ne manquerons pas de tester tout ou partie de ces produits dans les prochaines semaines, à commencer par le Redmi Note 13 Pro+.