Redmi Note 14 et 14 Pro 5G : les excellents smartphones Xiaomi sont à prix cassés chez Amazon

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent s'offrir le Redmi Note 14 ou le Redmi Note 14 Pro 5G ! Au cours d'une vente flash, Amazon propose jusqu'à 41% de réduction sur les deux excellents smartphones de la marque Xiaomi.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 14

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI REDMI NOTE 14 PRO 5G

Le Black Friday 2025 approche à grands pas et Amazon commence à dévoiler des offres promotionnelles sur de nombreux produits high-tech. Dans son rayon dédié au domaine de la téléphonie, le célèbre géant de l'e-commerce effectue deux ventes flash distinctes sur le Redmi Note 14 et le Redmi Note 14 Pro 5G.

Sur la version française d'Amazon, le Xiaomi Redmi Note 14 (modèle 6/128 Go) est à 119 euros au lieu de 203 euros grâce à une remise immédiate de 41% (par rapport au prix conseillé du produit) valable jusqu'au 16 novembre prochain.

Quant au Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (modèle 8/256 Go), le smartphone est au tarif précis de 267,14 euros sur la plateforme allemande d'Amazon (au lieu de 399 euros). Pour information, le prix réduit est obtenu lorsque le téléphone est ajouté au panier et inclut des frais de port à hauteur de 5,06 euros.

Quelles sont les différences entre les Xiaomi Redmi Note 14 et Redmi Note 14 Pro 5G ?

Le Redmi Note 14 est un smartphone qui possède écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. L'appareil dispose aussi d'un processeur Helio G99-Ultra Octo-Core cadencé à 2.2 GHz, d'une batterie de 5500 mAh avec charge rapide à 33W, d'un capteur principal de 108 MP, d'un capteur profondeur de 2 MP, d'une caméra macro de 2 MP et d'une caméra selfie de 20 MP.

De son côté, le Redmi Note 14 Pro 5G embarque un écran AMOLED 1.5K de 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels, un processeur MediaTek Dimensity 7300-Ultra Octo-Core cadencé à 2.5 GHz, une batterie de 5110 mAh avec charge rapide à 45W, un capteur principal de 200 MP, un capteur ultra grand angle de 8 MP, une caméra macro de 2 MP et une caméra frontale de 20 MP.

Enfin, la connectivité des deux smartphones du constructeur Xiaomi comprend notamment la technologie sans fil Bluetooth 5.3, le GPS, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, un port USB-C, un lecteur d'empreintes sous l'écran et la reconnaissance faciale.