Voici comment Samsung veut reprendre le contrôle du cœur de ses smartphones

Samsung prépare un changement stratégique pour ses smartphones Galaxy. La marque veut utiliser davantage ses propres puces Exynos à l’avenir. Cette décision pourrait concerner toute la gamme.

samsung galaxy s26 prise en main 15

Les fabricants de smartphones cherchent de plus en plus à maîtriser leurs composants essentiels. Apple conçoit ses propres puces pour iPhone depuis plusieurs années. Google développe également ses processeurs Tensor pour les Pixel. Le processeur est devenu un élément central. Il influence les performances, l’autonomie et les fonctions liées à l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, Samsung entend renforcer sa position.

Lors d’un événement organisé à San Jose, Moon Sung-hoon, vice-président de la division MX de Samsung Electronics, a confirmé la stratégie du groupe. L’objectif est d’équiper à terme l’ensemble des smartphones Galaxy avec des processeurs Exynos. Il a précisé qu’une telle décision repose sur une planification à moyen et long terme. Le développement d’un processeur nécessite la définition des besoins, des spécifications précises et des phases de validation rigoureuses.

Samsung veut équiper toute la gamme Galaxy avec l’Exynos 2600 gravé en 2 nm

Au cœur de cette stratégie se trouve l’Exynos 2600. Samsung le présente comme le premier processeur pour smartphone gravé en 2 nanomètres. Cette finesse de gravure doit permettre une meilleure efficacité énergétique et des performances accrues. Selon le dirigeant, la nouvelle puce a obtenu des résultats satisfaisants sur plusieurs critères internes, notamment en matière de consommation d’énergie.

Aujourd’hui, Samsung alterne encore entre Exynos et Snapdragon selon les modèles et les régions. Le Galaxy S26 Ultra utilise par exemple le Snapdragon 8 Elite Gen 5 à l’échelle mondiale. Les Galaxy S26 et S26+ combinent, selon les marchés, ce même processeur de Qualcomm et l’Exynos 2600. Par le passé, les puces Exynos ont parfois été jugées moins performantes que leurs équivalents Snapdragon ou certaines solutions MediaTek.

En internalisant davantage ses processeurs, Samsung pourrait réduire sa dépendance à Qualcomm et mieux contrôler l’intégration entre matériel et logiciel. Cette approche pourrait aussi permettre d’harmoniser les performances entre les différentes régions du monde. La transition ne sera toutefois pas immédiate. Elle s’inscrit dans une stratégie progressive visant à généraliser les puces Exynos sur l’ensemble de la gamme Galaxy dans les années à venir.


