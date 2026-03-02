GTA 6 : les précommandes pourraient bientôt ouvrir, Rockstar se prépare pour un été intense

Des efforts de datamining ont permis de découvrir que deux nouveaux identifiants ont été ajoutés à la base de données du PlayStation Store. Ces derniers feraient référence à GTA 6, laissant entendre l'ouverture prochaine des précommandes.

Si tout se passe comme prévu, GTA 6 devrait enfin sortir cette année. Nous ne sommes bien sûr pas à l'abri d'un énième report, mais a priori, le jeu vidéo le plus attendu de tous les temps sera disponible le 19 novembre 2026. Autrement dit, nous ne sommes donc plus qu'à quelques mois du grand jour et donc, il faut désormais s'attendre à ce que Rockstar intensifie sa communication autour de celui-ci.

Strauss Zelnick, le patron de Take-Two, maison-mère de Rockstar, l'a par ailleurs récemment confirmé dans une interview pour CNBC, en faisant savoir que le jeu se montrera beaucoup plus à partir de cet été — soit, probablement, à l'occasion du Summer Game Fest. « Nous ne dépensons pas d'argent en marketing avant d'être très proches de la sortie », a-t-il ajouté. Bref, tout cela mène à penser que, cette fois, c'est bien la bonne, et que nous nous rapprochons dangereusement de la sortie de GTA 6…

Il serait bientôt possible d'acheter GTA 6

… et donc, du lancement des précommandes. À l'heure actuelle, personne ne sait encore quand ces dernières seront ouvertes. En revanche, il semblerait que les choses commencent à bouger du côté de Rockstar et de PlayStation. En effet, selon le dataminer PlayStation Game Size, deux nouveaux identifiants ont été ajoutés récemment au PlayStation Store : PPSA01547_00 et PPSA29660_00.

Selon lui, ces derniers seraient donc les identifiants de GTA 6, sans pour autant faire référence à deux éditions différentes — mais plutôt, à des localisations différentes en fonction de leur région du monde. Ainsi, l'apparition de ces identifiants pourrait laisser entendre que les précommandes ne vont pas tarder à être disponibles. Néanmoins, il s'agit là d'une déduction très optimiste, puisque chaque éditeur agit selon son bon vouloir dans ce domaine. Il s'agit donc d'une annonce prometteuse, mais certainement pas d'un signe évident.