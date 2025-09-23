Offre exceptionnelle sur le Redmi Note 14 Pro 5G : -45% sur la version 512 Go, vite !

Référence absolue du segment des smartphones milieu de gamme, le Redmi Note 14 Pro 5G est proposé à un un prix très attractif. Cette offre porte sur la version équipée de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Modèle parmi les plus populaires du catalogue de Xiaomi, le Redmi Note 14 Pro 5G est à un prix imbattable. Apprécié pour son excellent rapport qualité-prix, il est encore moins cher actuellement grâce à une offre disponible chez AliExpress.

Au lieu de 453 €, la version 12/512 Go du smartphone Xiaomi est à seulement 243,99 €, ce qui représente une réduction de plus de 45%. Une belle occasion de s'offrir ce modèle phare du milieu de gamme pour quasiment la moitié de son prix de conseillé.

Le produit est expédié depuis l'entrepôt français du géant du e-commerce. Le délai de livraison est de 3 jours à 7 jours maximum. Notez que le produit est également éligible à la livraison gratuite, et à un retour gratuit en cas de non-satisfaction, jusqu'à 90 jours après réception.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G : une valeur sûre

Malgré son positionnement tarifaire agressif, le Redmi Note 14 Pro 5G offre de belles prestations sur le papier. C'est un smartphone équilibré à tous les niveaux. Son design se distingue par des bords arrondis à l'avant comme à l'arrière. L'écran incurvé lui confère un look agréable, pour ceux qui apprécient ce style, sachant que la tendance actuelle du marché est aux smartphones plats, tant au niveau de l'écran que sur les tranches.

Et parlant d'écran, le Redmi Note 14 Pro 5G arbore une belle dalle AMOLED de 6,67 pouces, avec un taux de rafraichissement maximal de 120 Hz et une luminosité satisfaisante. Sous le capot, on retrouve un SoC Dimensity 7300 Ultra, épaulé ici par une mémoire vive de 12 Go et un stockage de 512 Go. Cette combinaison offre une expérience fluide pour les usages de tous les jours.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

La partie photo quant à elle s'appuie sur un bloc de trois capteurs à l'arrière : un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 8MP et un macro de 2 MP. C'est une configuration standard pour la gamme. Enfin, le Redmi Note 14 Pro 5G dispose d'une batterie de 5 110 mAh, compatible avec une charge rapide de 45W.