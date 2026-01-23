Le Redmi Note 14 est à prix cassé pour les soldes, il est encore temps d’en profiter !

Les soldes continuent sur Auchan et c’est maintenant au tour des Redmi Note 14 4G et 5G d’être en promotion. Vous pouvez vous équiper à partir de 181,43 € seulement ! C’est un excellent prix pour un smartphone avec de telles caractéristiques !

Profiter du Redmi Note 14 4G à 181,43 € au lieu de 251,99 €

Profiter du Redmi Note 14 5G à 226,49€ au lieu de 301,99€

Durant les soldes d’hiver qui se déroulent cette année jusqu’au 3 février 2026, de nombreux produits high-tech sont bradés par les différentes enseignes. PC portables, tablettes, écouteurs, enceintes Bluetooth ou smartphones, aucun produit n’échappe aux chutes de prix. C’est le bon moment pour faire vos achats !

Vous souhaitez acheter un nouveau téléphone, mais votre budget est limité ? Ce bon plan est fait pour vous ! Auchan propose actuellement les Redmi Note 14 4G et 5G à prix cassé. Normalement en vente à 251,99 € et 301,99€, ils passent respectivement à 181,43 € et 226,49€ seulement. Les smartphones sont directement vendus par Auchan et la livraison est gratuite. Si vous souhaitez profiter rapidement de votre achat, vous pouvez même le récupérer directement en magasin avec le retrait en 1h.

Quelles sont les caractéristiques des Redmi Note 14 ?

Acheter un nouveau smartphone n’est jamais simple, surtout lorsque son budget est restreint. Heureusement, durant les soldes, vous pouvez trouver de bons modèles à prix accessible. C’est le cas des Redmi Note 14 4G et 5G.

Déjà réputés pour leur excellent rapport qualité-prix, ces Redmi sont proposés à prix cassé par Auchan. La version 4G est équipée d'une puce Helio G99-Ultra de Mediatek, ce qui est suffisant pour un usage quotidien. Si vous préférez un modèle plus puissant, la version 5G s'appuie sur une puce plus puissante, à savoir la Dimensity 7025-Ultra. Pour les deux modèles, vous avez 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go.

Ils disposent aussi d’un bel écran AMOLED de 6,67 pouces d’une définition Full HD+ (2400 × 1080 pixels) et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à une luminosité maximale de 2100 nits, vous pouvez profiter de vos contenus sans aucune gêne à l’extérieur, même en plein soleil.

La partie photo n’est pas en reste puisque ces smartphones sont équipés de trois capteurs à l’arrière, à savoir un capteur principal de 108 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Enfin, les Redmi Note 14 4G ou 5G embarquent une batterie d’une capacité de 5 110 mAh et 5 500 mAh pour une autonomie confortable tout au long de la journée.

