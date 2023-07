Bon plan : le pack Google Pixel 7 + Pixel Buds Pro passe à moins de 600 euros !

À lui seul, le Google Pixel 7 est normalement en vente à 649€. Mais Amazon propose le pack avec les Pixel Buds Pro à seulement 599€. C’est une offre à ne pas manquer !

Alors que les Soldes et le Prime Day sont toujours en cours, Amazon propose le pack contenant le smartphone Google Pixel 7 128Go et les écouteurs true wireless Pixel Buds Pro dotés de la réduction de bruit active à seulement 599€. C’est une excellente offre sachant qu’en temps normal, le Pixel 7 est à 649€ et les Pixel Buds Pro à 219 €. Et la bonne nouvelle c’est que vous n’avez pas besoin d’être membre d’Amazon Prime pour en profiter.

Le Google Pixel 7 est doté d’un écran OLED de 6,3 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1 080 x 2 400 pixels. Sa dalle bénéficie d’un taux de rafraichissement de 90 Hz.

Il est muni qu’un processeur Google Tensor G2 avec puce Titan M2 épaulé par une mémoire vive de 8 Go. Dans le pack, on retrouve le modèle avec un espace de stockage de 128 Go.

Côté photo, le smartphone est doté d’un double capteur arrière, un objectif grand angle 50 Mpx et un objectif ultra grand angle de 12 Mpx. La caméra frontale est un capteur de 10,8 Mpx.

Enfin, la batterie d'une capacité de 4 270 mAh est compatible avec la recharge rapide. Vous pouvez ainsi récupérer jusqu’à 50% de charge en seulement 30 minutes environ.

Les Pixel Buds Pro sont des écouteurs true wireless dotés d’une réduction de bruit active très efficace. Avec le mode Transparence, vous pouvez continuer à entendre les bruits autour de vous. La batterie, compatible avec la recharge sans fil, permet de profiter de 11 heures d'écoute, et même de 31 heures avec l'étui de recharge.

