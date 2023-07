Les smartphones Xiaomi 12 et 12 Pro sont à prix canon pendant le Prime Day, vite !

Les smartphones Xiaomi 12 et 12 Pro sont actuellement en promotion pour les membres du programme Amazon. Il ne vous reste que quelques heures pour profiter des offres du Prime Day, ne tardez pas !

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi 12 à 469,90€

Cliquez ici pour acheter le Xiaomi 12 Pro à 699,90€

Le Prime Day se passe cette année les 11 et 12 juillet sur Amazon. Durant cette courte période, Amazon casse le prix sur de nombreux produits high-tech. Les smartphones Xiaomi 12 et 12 Pro sont ainsi affichés à prix réduit. Le 12 Pro passe ainsi à seulement 699,90€ au lieu de 1099,90 € pour sa version de 12 Go + 256 Go, et le Xiaomi 12 n’est qu’à 469,90€ au lieu de 869,90 € pour sa version de 8 Go + 128 Go.

Les Xiaomi 12 et 12 Pro sont tous deux équipés du même processeur, à savoir le SoC Snapdragon 8 Gen 1. Pour les modèles en promotion, le 12 Pro est épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et le Xiaomi 12 par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Le Xiaomi 12 dispose d’une dalle AMOLED Full HD+ (2400 x 1 080 pixels)

de 6,28 pouces qui profite d'un taux de rafraichissement variable de 120 Hz. Côté photo, le smartphone est équipé de trois capteurs à l’arrière, un grand-angle de 50 MP, un ultra grand-angle de 13 MP et un objectif macro de 5 MP. Enfin, pour l’autonomie, le Xiaomi 12 dispose d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la recharge rapide sans-fil 50W et filaire 67W. Cela vous permet de recharger entièrement votre smartphone en seulement 39 minutes.

Le Xiaomi 12 Pro est la version haut de gamme. Il dispose d'un écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces d’une définition 3200 x 1440 pixels. Pour la partie photo, on retrouve ici aussi trois capteurs mais de 50 MP chacun (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif).

Pour ce qui est de la batterie, le Xiaomi 12 Pro embarque un accumulateur Li-Po de 4600 mAh compatible avec une charge rapide impressionnante de 120W. Vous pouvez entièrement recharger votre smartphone en seulement 18 minutes ! La recharge sans fil du smartphone est offre une capacité de 50W.

Ces deux offres sont réservées uniquement aux abonnés d’Amazon Prime. Si vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez profiter des 30 jours d’essai gratuit dès maintenant.

À lire également :