Prime Day Pixel 7a : le pack smartphone + chargeur + coque est à 479 €

Belle affaire à saisir sur l'achat du Pixel 7a chez Amazon ! Au cours du Prime Day, le smartphone est vendu sous forme de pack avec un chargeur secteur et une coque de protection. L'ensemble est proposé à 479 euros.

Continuons notre série de bons plans consacrée aux meilleures promotions sur les smartphones à l'occasion du Prime Day 2023. Pendant les ventes flash de l'événement commercial, le Pixel 7a disponible sous forme de pack est proposé à moins de 480 euros.

Accompagné d'un chargeur secteur et d'une coque de protection (d'une valeur de 30 euros chacun), le smartphone de Google est affiché au prix de 479 euros au lieu de 538,99 euros ; soit une remise immédiate de 60 euros par rapport au tarif normal.

Compatible avec la 5G, le Google Pixel 7a est équipé d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz. Le smartphone du géant américain est aussi équipé d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage interne de 128 Go, du processeur Google Tensor G2 et d'une batterie d'une capacité de 4385 mAh compatible avec la charge rapide à 18 W. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 13.

De son côté, l'APN du téléphone se compose d'un double capteur principal de 64 + 13 MP et d'un capteur frontal de 13 MP. Pour la connectique, la norme Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, l'USB Type-C et le GPS sont notamment de la partie. Pour terminer, le Pixel 7a signé Google est également fourni avec un câble USB-C vers USB-C, un outil d'éjection de la carte SIM et un adaptateur Quick Switch.