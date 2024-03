Pixel Watch 2 : le modèle 4G de la montre Google est à 349 €

Offre intéressante à saisir sur la boutique en ligne Orange ! Au cours d'une durée limitée, le modèle 4G de la montre Pixel Watch 2 de Google passe sous la barre des 350 euros.

Près de six mois après sa commercialisation en France, la nouvelle version de la Pixel Watch de Google est disponible à prix réduit chez Orange. Proposée dans sa version 4G, la Google Pixel Watch 2 est à 349 euros au lieu de 449 euros. Pour information, la remise de 100 euros est effectuée automatiquement par l'opérateur. Aussi, l'offre promotionnelle concerne le coloris noir de la montre connectée et prend fin le mercredi 6 mars 2024.

Dévoilée lors de la conférence Made By Google '23 au cours de l'automne dernier, la Pixel Watch 2 associée à l'offre Orange dispose du 4G LTE et UMTS, de la technologie sans fil Bluetooth 5.0, de la norme Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 GHz, du GPS et du NFC. Compatible avec la plupart des téléphones fonctionnant sous Android 9.0 (ou version ultérieure), la montre de Google embarque un écran AMOLED 320 ppp avec couleur DCI-P3, un verre Corning Gorilla Glass 5 3D sur mesure, une luminosité élevée jusqu'à 1 000 nits et le mode Always-on.

Du côté de l'autonomie, l'objet connecté peut être utilisé pendant une durée maximale de 24 heures grâce à sa batterie lithium-ion rechargeable intégrée de 306 mAh. On retrouve également une puce Qualcomm 5100, un coprocesseur Cortex M33, le système d'exploitation Wear OS 4.0, 2 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 32 Go. Pour terminer, la boussole, l'altimètre, les capteurs rouges et infrarouges pour le suivi de la saturation en oxygène (SpO2), le capteur de fréquence cardiaque optique multi-points, l'accéléromètre 3 axes, le gyroscope, le capteur de luminosité ambiante, le capteur de température cutanée, le baromètre et le magnétomètre sont essentiellement de la partie.