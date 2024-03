Galaxy Z Flip 5 : le smartphone pliable Samsung est à prix très réduit

Le Galaxy Z Flip 5 fait l'objet d'un très bon deal chez Orange. Sur sa boutique en ligne, l'opérateur vous permet d'économiser 500 euros sur l'achat du smartphone pliable de la marque Samsung.

Chez Orange, vous avez jusqu'au mercredi 6 mars 2024 pour profiter d'une réduction totale de 500 euros sur l'acquisition du Galaxy Z Flip 5. Proposé dans coloris violet ou noir, le smartphone pliable de Samsung est au prix de revient de 599 euros au lieu de 1099 euros. La remise de près de 50% se fait grâce à une réduction automatique de 300 euros et à un bonus de reprise de 200 euros à valoir sur un ancien mobile. Le bonus de reprise est possible pour toute commande effectuée via le mode Click & Collect.

Commercialisé en même temps que le Z Fold 5, le Galaxy Z Flip 5 est un smartphone pliable qui dispose de deux écrans : un écran interne Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec une définition de 2640 x 1080 pixels et un écran externe Super AMOLED de 3,4 pouces avec une définition de 748 x 720 pixels.

Le téléphone de Samsung lié au bon plan Orange est également équipé d'un processeur Snapdragon 8 Gen 2, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un double capteur arrière de 12 + 12 MP, d'un capteur frontal de 10 MP et d'une batterie de 3700 mAh compatible avec la recharge rapide à 25W. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 13. Pour plus d'informations, retrouvez notre test du Galaxy Z Flip 5.