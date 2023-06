Le clavier sans fil Logitech K380 est à un prix digne des soldes d’été

Vous êtes à la recherche d'un clavier sans fil en vue des soldes d'été ? Juste avant l'événement commercial, Amazon et Boulanger se sont alignés pour vous permettre d'acquérir le Logitech K380 à moins de 30 euros.

Amazon et Boulanger n'ont pas attendu le coup d'envoi des soldes d'été 2023 pour proposer une belle offre à saisir sur l'achat d'un clavier sans fil Logitech multidispositif.

Dans le cadre d'une offre à durée indéterminée, les deux sites e-commerce donnent la possibilité à leurs clients respectifs de se procurer le Logitech K380 dans un coloris sable au prix de 29,71 euros au lieu de 36,67 euros. Cela fait une remise non négligeable de près de 7 euros par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction.

Compatible avec Windows, Mac, ChromeOS, Android, iOS et Apple TV, le Logitech K380 est un clavier de type AZERTY qui est facile à transporter. Se connectant à tous les dispositifs sans fil Bluetooth, l'accessoire dispose notamment de touches multimédia et de raccourcis. Alimenté par deux piles de type AAA, le clavier affiche une autonomie pouvant aller jusqu'à deux ans. Enfin, le K380 de Logitech mesure 12.4 x 27.9 x 1.6 centimètres et pèse près de 425 grammes.