Grande vente d’été de logiciels : Windows 10 Pro authentique à 6,12€/PC et Office 2021 à 13,05€/PC

Pendant une grande vente flash de l'été, le site de vente de logiciel Godeal24 propose des prix mini sur plusieurs produits Microsoft comme Windows 10 Pro ou encore Office 2021. Retrouvez toutes les offres ci-dessous.

Après l'achat d'un nouvel ordinateur, la première chose à faire est de se procurer un système d'exploitation Windows sécurisé et authentique. De nombreux utilisateurs se tournent vers des packs Windows gratuits, mais chargés de logiciels malveillants et comportant de nombreux risques pour votre ordinateur et vos données personnelles.

Avec Godeal24, vous profitez d'un système d'exploitation Windows 100% authentique et garanti. Godeal24 achète ces logiciels à des entreprises qui ne les utilisent plus et les transfère à des particuliers. En prime, le site se renseigne sur l'historique de chaque licence afin que les utilisateurs finaux puissent utiliser leurs logiciels sans problème.

Vous pouvez ainsi vous procurer Windows 10 authentique pour seulement 6,12€ pendant les soldes d'été ! Le logiciel peut de plus être mis à jour gratuitement vers Windows 11 par Microsoft. Les licences achetées chez Godeal24 ne sont pas soumises à des restrictions d'abonnement, elles sont donc disponibles “à vie” et proposent un accès illimité : le système d'exploitation continuera ainsi de recevoir des mises à jour et une assistance tout au long de sa durée de vie.

La dernière licence Office 2021 Pro est disponible depuis le site officiel de Microsoft 439,99€, mais accessible pour seulement 24,25€ pendant la grande vente flash de l'été Godeal24. Le site propose en prime plusieurs combinaisons pour économiser encore plus comme des packs permettant d'acheter plus et d'économiser un maximum ! Vous pouvez par exemple acheter une licence pour 5 PC et faire tomber le prix du logiciel à seulement 13,05€/PC.

Les offres Godeal24 pour les soldes d'été

Vous cherchez des offres Windows et Office ?

Vous préférez les packs pour économiser encore plus ?

Utilisez aussi le code SGO62 pour -62% de réduction sur les offres suivantes :

Vous pouvez aussi utiliser le code SGO50 pour les produits suivants à moitié prix :

Godeal24 dispose d'une boutique complète et professionnelle avec un vaste catalogue de licences numériques 100% garanties et légales. Vous pouvez obtenir le même logiciel avec plus de 80% de réduction et c'est toujours officiel. Il propose non seulement les logiciels Windows et Office les plus populaires, mais aussi des logiciels informatiques et mobiles très pratiques comme la série IOBIT, le logiciel Ashampoo, Disk Drill, etc.

Godeal 24 est une boutique en ligne qui vend des clés pour des systèmes d'exploitation informatiques, des logiciels de bureau et des jeux en ligne, ceci dans le monde entier et depuis des nombreuses années. Le site fait passer ses clients en premier avec de nombreux avantages comme un processus d'achat simple ou la livraison numérique. Après votre achat, vous recevez en effet vos logiciels et les instructions pour les installer par mail dans votre boîte de réception, et ce, en seulement quelques minutes. Ensuite, pendant l'installation comme l'utilisation des logiciels, il est possible de contacter le service client professionnel de Godeal24 24h/24 et 7j/7 via l'adresse mail “[email protected]”.

Avec ses produits et services professionnels de haute qualité, Godeal24 recueille une note de 4,9 et une moyenne de satisfaction de 98% sur le site Trustpilot (une plateforme indépendante permettant aux utilisateurs d'évaluer la qualité des services et des produits). C'est l'affirmation de la reconnaissance des clients de Godeal24.

