Carte microSD pas chère : belle offre sur la SanDisk Extreme PRO 128 Go

C'est sûrement le bon moment de craquer sur l'achat d'une carte microSD très performante ! Chez Amazon, la SanDisk Extreme PRO d'une capacité de 128 Go est vendue à moins de 20 euros seulement. On fait le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

Après la clé USB 3.1 SanDisk Ultra Fit 128 Go en promotion, voici une autre solution de stockage de la marque SanDisk qui fait aussi l'objet d'une offre promotionnelle sur le site Amazon.

Avant les soldes d'été 2023, la carte mémoire SanDisk Extreme PRO de type microSDXC et d'une capacité de 128 Go est disponible au prix de 19,73 euros au lieu de 25,91 euros ; soit près de 25% moins cher par rapport au dernier tarif constaté sur la plateforme commerciale. Pour information, le produit est éligible à la livraison gratuite en point relais et l'accessoire est fourni avec un adaptateur SD.

Conçue pour les smartphones Android, les caméras d'action et les drones, la SanDisk Extreme PRO liée à l'offre Amazon est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). L'accessoire embarque des vitesses de transfert allant jusqu'à 200 Mo/s en lecture et 140 Mo/s en écriture. Résistante aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau et aux rayons X, la carte mémoire de type microSDXC affiche des dimensions d 1 x 15 x 11 millimètres et un poids léger de 5 grammes.