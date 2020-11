Black Friday Week Tech : 10 belles offres pour vous faire plaisir

C’est la Black Friday Week ! La semaine précédant le Black Friday permet de faire de belles affaires. Si vous ne savez pas quoi offrir pour Noël qui arrive dans moins d’un mois, vous pouvez jeter un oeil à notre sélection de produits high en promotion avant le Black Friday 2020. Il y en a pour tous les goûts et budgets, pour se faire plaisir, suivez le guide !

Le top des offres high-tech avant le Black Friday 2020

C’est ce vendredi 27 novembre qu’aurai du démarrer les bons plans du Black Friday. En effet, certaines enseignes ont décidé de reporter l’événement d’une semaine pour le décaler au 4 décembre. Cela dit, période de fin d’année et préparatifs des cadeaux de Noël oblige, les e-commerçant jouent le jeu et proposent avant l’heure dans le cadre de la Black Friday Week (semaine qui précède le Black Friday) des bons plans sur de nombreux produits high-tech.

Les opérateurs de téléphonie mobile y vont également de leur promos avec notamment Red by SFR qui dégaine pour l’occasion une offre folle : 200 Go à 15 € ! Retrouvez notre sélection du jour des meilleures promos lors de la Black Week.

Forfait Red by SFR 200 Go à 15 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN RED BY SFR

Pour le Black Friday, Red by SFR sort la grosse artillerie et propose un forfait inédit. Le forfait mobile Red by SFR 200 Go à 15 € par mois est disponible jusqu’au lundi 30 novembre 2020 inclus. En plus d’être sans engagement, ce forfait à un tarif qui n’augmente pas, même après la première année. Il est donc adapté à tous ceux qui souhaitent souscrire à un forfait mobile et le garder dans la durée.

Pour ce tarif contenu, vous avez droit à : 200 Go d’Internet en France métropolitaine (au-delà de 200 Go, rechargement de 50 Go à 10€ possible, 1 recharge maximum puis usage internet bloqué. SFR Wifi et usage modem inclus) mais aussi une enveloppe de 15 Go d’internet utilisable en Union Européenne / DOM.

De la partie également ; les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) depuis la France métropolitaine, des SMS et MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

Depuis la France métropolitaine et des appels, SMS et MMS illimités en Union Européenne / DOM et depuis ces mêmes destinations. Il faut compter 10 euros pour la carte SIM triple découpe, à régler au moment de la commande.

Amazon Echo Dot 4 + ampoule Philips Hue à 34,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On continue notre sélection des meilleures offres de cette Black Friday Week avec le nouvel Echo Dot 4 d’Amazon. Il est proposé au prix contenu de 34,99 € avec une ampoule connectée Philips Hue White E27 compatible Bluetooth et Zigbee. Plutôt pas mal sachant qu’en achat séparé, le tout reviendrai à 79,94 €.

C’est donc une économie de 44,95 € que vous réalisez en l’achetant via ce bon plan. Concernant les caractéristiques de l’Echo Dot 4, il reprend dans les grandes lignes les fonctionnalités que l’on retrouve déjà sur l’Echo Dot 3. L’avantage de l’ampoule Philips Hue fournie est que cette dernière est compatible Bluetooth et Zigbee et qu’elle ne nécessite pas le pont de connexion Hue (vendu séparément) pour fonctionner. Vous pouvez la contrôler depuis votre smartphone en installant l’application Hue Bluetooth disponible gratuitement.

Game & Watch Super Mario Bros à 44,95 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Voilà un cadeau original à offrir pour Noël ! Le Game & Watch Super Mario Bros est proposé à seulement 44,95 € du coté d’Amazon. Tout simplement la meilleure offre du moment. Super Mario Bros est de base inclus dans la console et jouable en mode alterné comme c’était le cas à l’époque. En 2ème, nous avons le jeu Super Mario Bros 2 (appelé également chez nous Super Mario Bros :The Lost Levels) et en troisième, il y a Game & Watch : Ball, qui met en scène Mario jonglant avec des balles.

Coffret connecté de Noël Google Nest Mini à 49,99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK CHEZ DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE PACK SUR LA FNAC.COM

Comme l’an dernier, c’est le retour du coffret connecté de Noël Google Nest Mini ! Il est vendu au tarif de 49,99 euros au lieu de 89,99 euros sur les sites Fnac et Darty. Cette offre promotionnelle s’inscrit dans le cadre d’une vente prenant fin le 1er décembre 2020 à 9 heures et un accès à la plateforme de streaming musical Deezer Premium est offert pendant une durée de 6 mois.

Outre l’enceinte vocale Google Nest Mini, une guirlande électrique et une prise connectée On earz sont également incluses dans le pack. Avec la prise connectée, l’utilisateur pourra contrôler tous ses appareils électriques à la voix ou grâce à une application sur son smartphone.

Montre connectée Huawei Watch GT 2e à 99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

On continue notre sélection d’idées cadeau pour Noël avec la montre connectée Huawei Watch GT 2e qui passe sous la barre des 100 euros du coté de l’enseigne en ligne Amazon qui la propose en promotion à 99 €. Plutôt pas mal sachant qu’elle est généralement aux alentours des 130 €. Un bel objet connecté à mettre sans hésiter sous le sapin !

Coté fonctionnalités et caractéristiques techniques, on retrouve la puce Kirin A1, un écran tactile AMOLED HD de 1,39 pouce (résolution de 454 x 454 pixels) et surtout d’un espace de stockage de 4 Go. Son autonomie est aussi l’un de ses nombreux points fort puisqu’elle peut atteindre jusqu’à 14 jours.

La Watch GT 2e est également étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur et intègre aussi une pléiade de fonctionnalités telle que 85 modes d’entrainement, le contrôle de la VO2Max, la surveillance du rythme cardiaque à chaque instant ou le suivi et l’analyse du sommeil avec la technologie Huawei TruSleep 2.0.

Enceinte Bluetooth Bose SoundLink 2 Mini à 118,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous souhaitez offrir une enceinte Bluetooth, vous pouvez profiter de ce bon plan vu sur Cdiscount qui permet de se procurer l’excellente Bose SoundLink Mini II à 118,99 € au lieu de 159,99 € en moyenne soit une réduction de 26%. Vous avez la possibilité de régler en 4X sans frais.

La Bose SoundLink Mini II propose des basses puissantes et un son de qualité . On retrouve aussi un port de charge USB-C, une entrée AUX et un microphone intégré pour utiliser la fonction mains-libres ou accéder à l’assistant vocal d’un téléphone. Enfin, l’enceinte est dotée d’invites vocales pour un appairage Bluetooth facile et est capable de mémoriser jusqu’à huit appareils à la fois.

Trottinette électrique Urban Ride 85 à 129,91 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

La mobilité urbaine est également à l’honneur avec la la trottinette électrique UrbanGlide Ride 85 qui est proposée à 129,91 euros du coté d’Electro Dépôt. En ce qui concerne ses fonctionnalités, la UrbanGlide Ride 85 peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, pour une autonomie estimée à 20 kilomètres.

L’autonomie dépend de plusieurs facteurs comme la qualité de la route et surtout le poids de l’utilisateur. La trottinette électrique est dotée d’une batterie en lithium de 6Ah qui lui permet d’être chargée complètement durant 4 heures. Elle est également équipée d’un moteur de 250W, d’une suspension avant/arrière et de deux roues de 8,5 pouces.

Pack découverte Philips Hue à 159,89 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous souhaiter connecter votre intérieur, le bon plan Boulanger qui suit est susceptible de vous intéresser. Le pack démarrage avec 5 objets connectés de Philips Hue est à 159,89 euros soit 60,10 euros de moins que son tarif conseillé. Les 5 objets connectés sont les suivants : 2 ampoules White & Color E27, 1 Hue Play, 1 télécommande Dim Switch et 1 pont Hue.

Casque audio Bose quietComfort II à 209,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le Bose QuietComfort II est au prix canon de 209,99 €. Une excellente affaire puisque ce modèle est habituellement commercialisé 379,99 €. Vous réalisez ainsi une économie de 170 €. Amazon propose également le paiement de l’article en 4 fois sans frais par carte bancaire.

En ce qui concerne les points forts du casque, le QuietComfort 35 II est notamment équipé de la technologie de réduction de bruit. Doté de l’assistant vocal Google et d’Alexa, le casque sans fil répond à votre voix pour lancer de la musique, envoyer un SMS ou prendre un appel. Il embarque une autonomie maximale de 20 heures grâce à sa batterie lithium-ion rechargeable. Enfin, l’appareil est fourni avec un étui, un câble USB et un câble audio.

Méga pack PSVR V2 + PS Caméra V2 + 5 jeux à 229,99 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour les personnes voulant s’essayer à la réalité virtuelle sur console, le PSVR V2 est la solution idéale. Ce dernier est compatible avec la nouvelle console de Sony, la PS5. Vous pouvez donc continuer à profiter de jeux 100% immersifs sur la nouvelle génération. À condition de récupérer l’adaptateur PSVR de la PS5 qui est totalement gratuit.

Pour la Black Friday Week, le méga pack PSVR V2 avec la PS Caméra V2 et les cinq jeux compris dans le pack sont proposés à 229,99 € seulement, au lieu du tarif conseillé de 329,99 €. C’est 100 € d’économie sur le pack. Les 5 jeux inclus dans le pack sont les suivants : PlayStation VR Worlds, The Elder Scrolls V: Skyrim, Astro Bot: Rescue Mission, Resident Evil 7 et Everybody’s Golf VR.

Quelles enseignes proposent les meilleures offres au Black Friday ?

Si vous souhaitez faire des achats high-tech pour Noël, sachez qu’il y a quelques boutiques se démarquent par leurs promotions. Ci-dessous, nous vous avons fait une petite liste et pour chacune, nous mettrons en place un article dédié dans lequel, vous trouverez leurs meilleurs bons plans.