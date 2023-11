Les bureaux assis-debout sont de plus en plus tendance dans les entreprises et chez les télétravailleurs. Plus ergonomiques, ils permettent de travailler dans différentes positions, d’augmenter son confort et de prendre meilleur soin de son corps. C’est le moment de craquer pour un tel produit : la marque Flexispot propose de bonnes affaires durant le Black Friday.

Les bureaux à hauteur réglable présentent de nombreux atouts. La position assise répétée est nocive pour notre santé, provoque des douleurs dans le corps, et peut même participer à aggraver les risques d’obésité, de maladies cardiaques et de diabète de type 2. En changeant régulièrement de position et en travaillant debout plutôt qu’assis, vous pourrez sensiblement accroître votre bien-être et résoudre vos problèmes de dos, de nuque, de cervicales…

DÉCOUVREZ LES OFFRES BLACK FRIDAY FLEXISPOT

Pourquoi choisir un bureau assis-debout ?

Le corps humain n’est pas censé rester en position statique de manière prolongée, et encore moins en position assise. Il est important d’adopter une posture active plutôt qu’active, car nos vertèbres et nos muscles ont besoin de mouvement pour ne pas se détériorer. Les symptômes les plus fréquents de la position statique assise sont les maux de tête, les difficultés à se concentrer, les problèmes cardiovasculaires, d’indigestion, et de douleurs d'estomac, de la tension musculaire au niveau de la nuque et des épaules, l’usure de la colonne vertébrale, une mauvaise circulation sanguine, des douleurs aux jambes, au dos et au fessier…

Les bureaux à hauteur réglable sont une réponse à tous ces maux. En travaillant debout, vous pourrez rester mobile et actif tout en restant productif. L’idée est d’inciter l’utilisateur à réaliser des mouvements, mais évidemment sans se déplacer puisqu’il faut rester devant son poste de travail. Cette légère activité physique est bonne pour soulager les douleurs de l’ensemble de votre corps, mais aussi pour votre cerveau : vous serez moins sujet à l’endormissement ou à la fatigue mentale en travaillant ainsi.

Il est important de choisir un bureau assis-debout offrant de nombreuses options de réglage afin de s’assurer de trouver les positions les plus confortables en fonction de sa taille, de sa morphologie ou des douleurs dont vous souffrez.

Les offres Black Friday de Flexispot

Flexispot est un acteur réputé des bureaux ergonomiques à hauteur réglable. Pour le Black Friday, le fabricant applique des baisses de prix importantes sur plusieurs modèles très appréciés :

Et ce n’est pas tout. En plus de ces promotions, Flexispot propose également des événements lors de ce Black Friday. Du 24 au 27 novembre, vous pourrez tenter de recevoir votre commande gratuite en faisant partie des premiers achats du jour.

Une vente spéciale avec des produits à 1€ est aussi programmée chaque jour entre le Black Friday et le Cyber Monday. Fauteuil inclinable électrique, tabouret pivotant réglable en hauteur, armoire de rangement multifonctionnelle ou fauteuil relax seront ainsi disponibles pour presque rien. Forcément, les stocks sont limités et les premiers arrivés seront les premiers servis.

DÉCOUVREZ LES OFFRES BLACK FRIDAY FLEXISPOT

Flexispot dispose d’entrepôts en France et en Allemagne pour une livraison rapide et gratuite en France, en Belgique et au Luxembourg.

Cet article est une publication sponsorisée par Flexispot.