Black Friday : une enceinte Bluetooth Marshall à -47% pendant 24h chez la Fnac !

Le Black Friday continue chez la Fnac et aujourd'hui, pendant 24h à peine, l'enseigne propose une enceinte Bluetooth Marshall Wobrun II Noir avec une remise immédiate incroyable de -47% ! Découvrez son prix et ses avantages ci-dessous.

Découvrir l'offre chez la Fnac

L'Enceinte Bluetooth Marshall Woburn II Noir est un produit phare de Marshall, reconnue pour sa qualité sonore exceptionnelle et son design emblématique. À l'occasion du Black Friday, la Fnac propose cette enceinte à un prix réduit de 47%, passant de 529,99€ à seulement 279,99€, une offre disponible pour 24 heures uniquement. Difficile de dire non à un prix si bas…

Marshall Woburn II Noir : un son puissant dans un design iconique

Le modèle Woburn II, lancé en 2018, est une enceinte de la gamme Home line de Marshall. Elle se distingue par ses performances audio remarquables, grâce à deux amplificateurs de classe D de 50 watts pour le woofer et deux amplificateurs de classe D de 15 watts pour les tweeters. Ces caractéristiques garantissent un son puissant et clair, adapté à une utilisation domestique.

L'enceinte offre une plage de fréquences de 50 à 20 000 Hz, permettant une reproduction sonore de haute qualité sur l'ensemble du spectre audio. Le niveau maximal de pression sonore est de 110 dB à 1 mètre, offrant un volume élevé sans distorsion. La fonctionnalité stéréo de l'enceinte et le principe de cabinet bass-reflex contribuent à une expérience sonore immersive.

La Woburn II se distingue également par sa connectivité polyvalente. Elle dispose d'une entrée de 3,5 mm et d'une entrée RCA, en plus de la connectivité Bluetooth 5.0, permettant une facilité de connexion avec divers appareils. La portée Bluetooth est de 10 mètres, assurant une connexion stable. L'enceinte n'intègre pas de Wi-Fi, mais elle propose des contrôles analogiques sur le panneau supérieur, y compris des boutons pour le volume, les basses, les aigus, ainsi qu'un bouton de lecture/pause et un levier d'alimentation.

Physiquement, l'enceinte Woburn II est un appareil robuste et élégant. Elle mesure 400 x 310 x 200 mm et pèse 8,55 kg, la rendant assez compacte pour un usage domestique tout en affichant une présence remarquable. Le design est fidèle à l'esthétique classique de Marshall, disponible en noir, blanc et marron.

Tout savoir sur l'enceinte Marshall

Cette offre de la Fnac pour le Black Friday est une opportunité exceptionnelle pour les amateurs de musique souhaitant acquérir une enceinte de qualité à un prix très avantageux. La réduction significative de 47% rend la Woburn II accessible à un plus large public, attirant tant les passionnés de musique que ceux à la recherche d'une enceinte performante pour leur domicile.