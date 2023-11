Black Friday : le smartphone Sony Xperia 10 V passe à moins de 300 € !

Sorti cet été au prix de 399 €, le Sony Xperia 10 V s’est vite démarqué des autres smartphones de la gamme grâce à son poids plume et sa batterie très endurante. Pour le Black Friday, il est déjà en promotion chez Darty et Amazon à seulement 299 €. En plus, vous avez le choix de la couleur !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur Amazon

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur Darty

Le Black Friday bat son plein et les offres se bousculent, notamment sur les smartphones. Sony propose ainsi une belle baisse de prix sur son très récent Sony Xperia 10 V. Il bénéficie d’une réduction de 25% par rapport à son prix de vente conseillé et s’affiche à 299 €. Il est disponible à ce prix chez Darty et sur Amazon. Et, bonne nouvelle, cette promotion s’applique sur toutes les couleurs disponibles ! Vous pouvez donc le choisir en noir, blanc, vert sauge et lavande (uniquement sur Amazon). Pour un smartphone de cette qualité, c’est une excellente affaire à ne pas manquer.

Vous cherchez un smartphone facile à transporter et qui offre une excellente autonomie ? Ne cherchez plus ! Le Sony Xperia 10 V est le modèle que vous cherchez. En effet, il s’agit ni plus ni moins du smartphone 5G le plus léger au Monde puisqu’il ne pèse que 159 grammes. Avec son design compact, vous pourrez donc l’avoir toujours sur vous sans même vous en rendre compte. L’autre gros point fort de ce modèle est sa batterie de 5000 mAh. Sur un smartphone de cette taille, c’est un petit exploit d’avoir pu intégrer une batterie aussi grosse et endurante.

Son écran OLED de 6,1 pouces offre une définition Full HD+ et un ratio d’affichage de 21:9. Il est très lumineux et parfaitement adapté pour regarder des films. Côté performances, il tourne avec la puce octo-core Snapdragon 695 épaulé par 6 Go de RAM et une capacité de stockage de 138 Go. Pour la photo, on retrouve à l’arrière un module triple capteurs avec un grand-angle 48 MP, un ultra grand-angle 8 MP et un téléobjectif 8MP. À l’avant, on devra se contenter d’un capteur selfie de 8MP.

Pour le Black Friday, Amazon et Darty cassent le prix du Sony Xperia 10 V. À seulement 299 €, c’est une promotion très intéressante. Il ne faut donc pas passer à côté.

À lire également :