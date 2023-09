Xiaomi 13T et 13T Pro officiels : les smartphones corrigent enfin le plus gros défaut de la série

À l’occasion d’une conférence à Berlin, Xiaomi vient de lancer deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 13T et 13T Pro. Plus que simples évolutions, ceux-ci viennent véritablement révolutionner la série.

Au cours des dernières années, Xiaomi avait pris l’habitude de lancer une série de smartphones haut de gamme au début de l’année, suivie d’une série « T » au second semestre. Cette dernière était connue pour tout miser sur les performances, en négligeant certains autres aspects des smartphones, tels que la partie photo.

Avec ses nouveaux Xiaomi 13T et 13T Pro, le fabricant chinois entend bien corriger ces défauts. Comme avec les Xiaomi 13 avant eux, Xiaomi s’est aussi associée à son partenaire Leica pour la partie photo des smartphones de la série, qui promet cette fois-ci d’être à la hauteur d’autres smartphones haut de gamme de la concurrence.

Les performances et la fluidité sont à l’honneur sur la série 13T

Sans surprise, les Xiaomi 13T et 13T Pro reprennent les codes des séries précédentes en misant sur des processeurs très rapides. Le Xiaomi 13T est propulsé par une puce Dimensity 8200-Ultra de MediaTek, tandis que le modèle Pro a droit au surpuissant MediaTek Dimensity 9200+.

Les deux smartphones utilisent le même écran OLED FHD+ (2712 x 1220 pixels) de 6,67 pouces. Celui-ci offre un taux de rafraichissement de 144 Hz, plus que les 120 Hz des smartphones haut de gamme traditionnels. On retrouve aussi un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz, ce qui devrait en faire de parfaits smartphones pour le gaming. Mieux encore, cet écran est capable de monter jusqu’à 2600 nits de luminosité, soit autant que le dernier Xiaomi 13 Ultra, mais il n’est protégé que par du verre Gorilla Glass 5.

Au niveau de l’autonomie, les Xiaomi 13T et 13T Pro misent tous deux sur une batterie de 5000 mAh, mais la puissance de recharge n’est pas la même. Le premier plafonnera à 67W, tandis que le modèle Pro aura droit à 120W au maximum. Malheureusement, la recharge sans fil est toujours absente sur cette série 13T.

Les principales nouveautés sont sur la partie photo

Les Xiaomi de la série T n’ont jamais particulièrement brillé au niveau de la photo, mais cela devrait changer avec cette génération. Xiaomi s’est non seulement aussi associée à Leica sur ces smartphones 13T, mais a surtout opté pour des capteurs plus performants équipés de lentilles Vario-Summicron signées Leica.

On retrouve les mêmes capteurs photo sur les deux smartphones. Il s’agit d’un capteur principal de 50 MP d’une taille de 1/1.28 pouce. Il offre donc des photosites beaucoup plus grands que les capteurs de 200 MP et 108 MP précédents. Cela devrait grandement améliorer la qualité des clichés, en particulier dans des conditions de basse luminosité.

La partie ultra grand-angle est assurée par un capteur de 12 MP, mais c’est surtout au niveau du troisième capteur qu’il y a de grands changements. Xiaomi a enfin abandonné le capteur macro, dont l’utilité était souvent remise en question, pour un capteur téléobjectif de 50 MP offrant un zoom optique 2X.

Les smartphones profitent des deux styles photographiques Leica originaux : Leica Authentic et Leica Vibrant, mais également de 6 filtres. Parmi eux, deux nouveaux : Leica Sépia et Leica Blue, dérivés du mode Leica M (Type 240). 4 nouveaux filigranes et un mode Pro viennent compléter l’expérience.

Au niveau de la connectivité, notons enfin l’introduction du Bluetooth 5.4 sur les deux smartphones. Cependant, seul le Xiaomi 13T Pro est compatible avec la nouvelle norme Wi-Fi 7, tandis que le Xiaomi 13T doit se contenter du Wi-Fi 6. Le Wi-Fi 6E ne semble pas être présent, bien que la puce Dimensity 8200-Ultra en soit théoriquement capable. Enfin, les Xiaomi 13T et 13T Pro sont certifiés IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Prix et disponibilité

Compte tenu de l’importante montée des tarifs sur les Xiaomi 13 en début d’année et de la fiche technique améliorée, on aurait pu s’attendre à une hausse des tarifs, mais il n’en est rien. Les Xiaomi 12T et 12T Pro avaient été vendus à partir de 649 euros et 799 euros, respectivement, et il en sera de même pour la nouvelle itération.

Le Xiaomi 13T est commercialisé à partir de 649,90 euros dans son unique configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. De son côté, le Xiaomi 13T Pro débute à 799,90 euros avec 12 Go et 256 Go de stockage. On retrouve également une version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à 899,90 euros, et une configuration avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage à 999,90 euros. Trois coloris seront disponibles pour chaque modèle : noir, bleu et vert.

Les Xiaomi 13T seront les premiers smartphones de Xiaomi à recevoir 4 mises à jour majeures Android, et 5 ans de correctifs de sécurité. C’est donc un an supplémentaire par rapport aux promesses des générations précédentes.

Les propriétaires des Xiaomi 13T pourront bénéficier d’un remplacement d’écran gratuit en cas de dommage dans les 6 mois suivant l’achat, de 100 Go de stockage cloud Google One pendant 6 mois ainsi que de 3 mois d’abonnement à YouTube Premium offerts, à condition d’être un nouvel utilisateur.

Récapitulatif des prix des Xiaomi 13T et 13T Pro :