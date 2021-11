Black Friday : découvrez les meilleures offres à J-10

Plus que 10 jours avant le Black Friday 2021 qui se tiendra le 26 novembre. Comme les éditions précédentes, pas mal de boutiques en ligne proposent d'ores et déjà pas mal d'offres qui valent le coup. Si vous faites parti des internautes impatients de faire leur achats en vu de Noël, sachez qu'on peut observer déjà pas mal de promos. Nous vous proposons un-commerce en France. Découvrez les meilleures offres à quelques jours du Black Friday.

🧐Black Friday : quelles boutiques proposent des offres avant le jour J ?

L'ensemble des boutiques lancent des offres Black Friday avant le jour J. Ainsi, on peut d'ores et déjà profiter de promotions du voté d'enseignes comme Amazon, Boulanger, Cdiscount, Fnac, Darty et Rue du Commerce. Le 19 novembre devrait également débuter la traditionnelle Black Friday Week ou Black Week, la semaine qui précède le Black Friday avec des promotions tout aussi intéressantes. Voici la liste des enseignes en ligne qui proposent déjà pas mal d'offres avant le Black Friday.

🔥Quels sont les meilleurs bons plans avant le Black Friday 2021 ?

🤔Quels sont les produits à surveiller avant le Black Friday ?

Parmi les bons plans que l'on peut d'ores et déjà dénicher, et les produits à surveiller avant le Black Friday, il y a les smartphones, le rayon de l'informatique, celui sur les objets connectés ou bien encore les télévisions. La Fnac et Darty proposent par exemple l'iPhone 12 Mini en promotion à 599 €, les AirPods 2 d'Apple à 114,99 € et Amazon son Black Friday avant l'heure qui se tient jusqu'au 18 novembre 2021.

🙄Faut-il attendre le jour J pour faire des bonnes affaires ?

Comme nous avons pu le voir, il n'est pas forcément nécessaire d'attendre le Black Friday pour faire de bonnes affaires. En effet, les offres d'ores et déjà disponibles risquent de ne plus l'être arrivé le jour J . Ce serait donc dommage de passer à coté d'un bon plan valable dès maintenant. De plus, en faisant vos achats à l'avance, vous évitez les ruptures de stocks le jour de l'évènement.

Cependant, les offres sur les TV n'ont pas encore été dévoilées, et pour le moment, rares sont les bons plans qui permettent de s'équiper à moindre coup. Si vous cherchez une TV, nous vous conseillons de patienter jusqu'au Black Friday. Bien entendu, si cela venait à changer, nous vous tiendrons informés et relaieront en temps réel, les promotions qui nous semble les plus pertinentes.

👍Comment bien se préparer au Black Friday ?

Tout comme les autres gros évènements promos de l'année, il faut se préparer un minimum quelques jours à l'avance. Dans cette optique, et pour mettre toutes les chances de votre coté pour ne pas laisser passer la bonne affaire, nous vous invitons à jeter un œil à notre article comprenant quelques conseils et astuces pour bien se préparer au Black Friday mais aussi celui sur le Cyber Monday. Noël approche à grands pas, et tous ces rendez-vous sont à ne pas louper, pour les personnes désirant préparer et faire de superbes cadeaux sans trop dépenser.