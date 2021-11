À 10 jours du Black Friday, le prix des AirPods 2 d’Apple est en chute libre

Si vous souhaitez vous équiper des AirPods 2 d'Apple au meilleur prix du marché, vous pouvez le faire dès maintenant. Amazon et Cdiscount bradent les écouteurs sans fil et les proposent à 114,99 €. Plutôt intéressant sachant qu'on les trouve généralement aux alentours des 149 euros.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR CDISCOUNT

A 10 jours du Black Friday, les AirPods 2 d'Apple voient leur prix chuter à 114,99 € au lieu de 149 € soit une réduction de 34 € ! C'est du coté des enseignes Amazon et Cdiscount qu'il faut se rendre pour profiter de ce nouveau bon plan. Pour rappel, les AirPods 2 sont les écouteurs intra-auriculaire les plus abordables de la firme de Cupertino. Ils représentent une bonne alternative aux AirPods Pro ou Airpods 3 disponibles depuis peu.

Concernant les caractéristiques techniques, les écouteurs ont les dimensions suivantes : 16,5 mm (largeur) x 18 mm (profondeur) x 40,5 mm (hauteur) pour un poids de 4 grammes chacun. Plutôt endurants, ils offrent une autonomie confortable de 5 heures en écoute et jusqu’à 3 heures en conversation, le tout à partir d’une même charge (ils peuvent tenir jusqu’à 24 heures grâce au boîtier de charge filaire fourni). Enfin, ils ont également l'avantage d'être compatibles avec l'assistant intelligent Siri et dispose de la technologie Bluetooth et de la puce H1.

Lire aussi : Meilleurs écouteurs sans fil True Wireless : lesquels choisir ?