Le prix de l’iPhone 12 Mini est en forte baisse avant le Black Friday

L'iPhone 12 Mini fait l'objet d'une promotion surprise à quelques jours du Black Friday. Pas besoin d'attendre la grande messe du bon plan de cette fin d'année pour profiter d'un tarif inédit. À 599 €, Fnac et Darty le proposent au meilleur prix du web.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR FNAC

N'attendez pas trop pour sauter sur cette occasion sachant que Cdiscount proposait le même tarif pour l'iPhone 12 mini il y a quelques jours. Le smartphone n'est pas resté longtemps à ce prix là. On le retrouve en effet au prix conseillé 689 € en temps normal.

Fnac et Darty le proposent en ce moment à 599 € dans sa version 64 Go et dans les coloris rouge et blanc. Vous avez donc la liberté de choisir entre les deux coloris. Pour rappel, l'iPhone 12 mini a été lancé au prix de 809 €. Pour en venir aux caractéristiques, c'est le modèle le plus compact de la cuvée 2020 des iPhone haut de gamme.

Il dispose du même SoC Apple A14 Bionic que les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Il profite également d'un écran OLED (5,4 pouces), mais aussi de la 5G. Pour tout savoir sur ce modèle, n'hésitez pas à lire notre test complet de l'iPhone 12 mini.

À lire également : Meilleur iPhone, quel modèle Apple acheter ?