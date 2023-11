Le Xiaomi 12X est à seulement 339 € pour le Black Friday, vite !

Sorti en 2022 au prix de 799 €, le prix du Xiaomi 12X fond durant le Black Friday. Il passe ainsi à seulement 339,90 € ! Si vous cherchez un smartphone haut de gamme à mini prix, ce bon plan est fait pour vous ! Profitez-en avant la rupture de stock.

Le Black Friday est en cours sur Amazon. Durant cette courte période, de nombreux produits high-tech sont affichés en promotion. C’est le cas du Xiaomi 12X qui se retrouve à 339,90 € au lieu de 799 €. Cette baisse de prix est exceptionnelle pour un smartphone avec ces caractéristiques.

Le Xiaomi 12X est la version allégée du Xiaomi 12. Toujours en vente à 769,90 € sur le site officiel de la marque, c’est un smartphone puissant, équilibré et compatible avec la 5G. Il est doté d’un SoC premium, à savoir le Snapdragon 870 de Qualcomm dont la fréquence peut atteindre 3,2 GHz. Il est également équipé de 8 Go de RAM, d’une capacité de stockage de 256 Go, et d’un bel écran AMOLED DotDisplay de 6,28 pouces. La dalle profite d’une définition Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est donc un smartphone fluide capable de faire tourner les applications les plus exigeantes.

Côté photo, on retrouve un triple capteur arrière composé d’une caméra grand angle de 50 MP, d’un objectif télémacro de 5MP et d’un ultra grand-angle de 13 MP qui profite d’un champ de vision de 123°. Quant à lui, le capteur frontal fait 32 MP. Enfin, le Xiaomi 12X dispose d'une batterie de 4500 mAh compatible avec la charge rapide à 67W. Vous pouvez ainsi l’utiliser une journée complète sans avoir peur de tomber en rade.

Pendant le Black Friday, Amazon casse le prix du Xiaomi 12X. À seulement 339,90 €, c’est une excellente offre à ne pas manquer.

