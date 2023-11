Black Friday CyberGhost VPN : profitez d’une réduction de 83% et de 4 mois gratuits

CyberGhost est un service VPN qui propose un excellent rapport qualité/prix. Il s'agit du VPN le plus accessible parmi les solutions les plus fiables du marché. Pour le Black Friday, CyberGhost VPN dégaine une offre à prix mini et à durée très limitée.

Considéré comme étant le leader du marché, le VPN de CyberGhost est le mieux évalué et le plus recommandé sur TrustPilot. La solution CyberGhost VPN dispose en effet d'IP dédiées entièrement anonymes sur la base de clés uniques (Token), d'un parc de plus de 7400 serveurs (mémoire RAM exclusivement) et de serveurs mutualisés répartis dans 15 régions différentes. On retrouve aussi un accès gratuit à CyberGhost ID Guard et une protection de pointe avec CyberGhost Security Suite.

Confidentialité et sécurité sont les deux mots d'ordre de CyberGhost VPN

Avec CyberGhost VPN, il suffit d'un clic pour masquer votre adresse IP et chiffrer votre connexion internet. L'application vous donne la possibilité de préserver votre sécurité et maintenir vos données à l’abri des regards indiscrets, y compris sur les réseaux Wifi publics.

Vous avez également l'occasion de définir vos propres règles de confidentialité, de profiter de protocoles de pointe tels que WireGuard et de fonctions avancées pour contrer toutes les menaces en ligne. CyberGhost VPN vous permet d'être protégé contre les domaines DNS utilisés à des fins publicitaires, le suivi de vos activités en ligne et les logiciels malveillants.

Pour le téléchargement de contenus, CyberGhost VPN vous offre toute la sécurité et la confidentialité qu’il vous faut pour un partage de fichiers P2P sans encombre. Vous profitez en outre d’une bande passante illimitée pour des téléchargements sans interruption.

Afin d'apprécier au mieux CyberGhost VPN, le service offre une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours sans la moindre justification requise. Vous êtes remboursé à hauteur de 100%. Pour ce faire, il vous suffit de contacter les équipes support et d'en faire la demande.

L'offre CyberGhost du Black Friday

Les abonnements CyberGhost VPN protègent jusqu’à 7 appareils en simultané, de quoi préserver votre confidentialité et vos données sur l’ensemble de vos appareils et systèmes d’exploitation. Les PC de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones, les téléviseurs connectés, les consoles de jeu et les routeurs bénéficient d’une protection.

À l'occasion du Black Friday 2023, le service CyberGhost vous permet de profiter d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits, à condition de souscrire un abonnement d'une durée de deux ans. L'abonnement coûte donc 56,94 euros, pour 24 mois d’utilisation. Ce tarif revient alors à payer 2,03 euros chaque mois, ce qui correspond à un prix très attractif au vu de la qualité des prestations proposées et des avantages.