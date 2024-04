Une friteuse sans huile de la marque Philips fait l'objet d'un bon plan chez Cdiscount. Pour les French Days, la Philips Airfryer XL (HD9270/70) d'une capacité de 6,2 litres est à moins de 100 euros.

Les French Days du printemps 2024 ont officiellement commencé ce mardi 30 avril et Cdiscount a décidé de frapper fort pour le début de l'événement commercial. Dans son rayon dédié au domaine du petit électroménager, le site e-commerce français propose la friteuse sans huile Philips Airfryer XL (HD9270/70) à 99,99 euros au lieu de 119,99 euros. Cela fait une remise immédiate de 20 euros de la part de Cdiscount et l'offre est valable dans la limite des 250 pièces mises à disposition par le marchand. Aussi, l'achat donne droit à 10% de cashback supplémentaire pour les membres CDAV.

À propos de ses points forts, la Airfryer XL de Philips dispose essentiellement de la technologie Rapid Air. Cette technologie faisant circuler l'air chaud permet d'obtenir de délicieux aliments croustillants à l’extérieur et tendres à l’intérieur, le tout avec très peu ou pas d’huile ajoutée. On retrouve aussi diverses fonctions comme le bouton marche/arrêt, le signal Prêt-à-utiliser, un thermostat, un témoin lumineux, un affichage LED ou bien encore le réglage de la durée. D'une puissance de 2000 watts, l'appareil embarque 14 modes de cuisson et un écran tactile avec 7 préréglages. Enfin, la friteuse sans huile qui inclut une garantie de deux ans mesure 31,5 cm de largeur, 40,3 cm de hauteur et 30,7 cm de profondeur.