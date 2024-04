Les Apple AirPods Pro 2 USB-C sont à prix réduit sur Amazon, vite !

Vous cherchez de nouveaux écouteurs True Wireless ? Amazon affiche actuellement une belle promotion sur les AirPods Pro 2 avec le boîtier de Charge MagSafe (USB‑C). Vous pouvez ainsi les avoir à 232 € au lieu de 279 € ! Cette offre est à durée limitée, ne tardez donc pas pour en profiter.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Sortis récemment, les AirPods Pro 2 (USB-C) sont dotés de la puissante puce H2. En plus d’une meilleure autonomie capable d’atteindre les 6h d’utilisation (24 heures d’autonomie en plus avec le boitier de charge), vous profitez d’une expérience sonore améliorée, plus claire et détaillée. Le suivi dynamique des mouvements de tête et la prise en compte de votre morphologie continuent grandement au rendu immersif.

Par ailleurs, la réduction active du bruit est particulièrement efficace. L’isolation des bruits indésirables est optimale. Et si vous le souhaitez, grâce au mode Transparence, vous pourrez continuer à entendre ce qu’il se passe autour de vous sans avoir à retirer vos écouteurs. C’est pratique lorsque vous avez par exemple besoin d’entendre les annonces à la gare. Le volume adaptatif change automatiquement le volume de ce que vous écoutez en fonction de votre environnement.

Et enfin, les AirPods Pro 2 sont certifiés IP54. Vous pouvez les utiliser pour vos activités sportives en extérieur puisqu’ils sont résistants aux éclaboussures d'eau et à la transpiration.

À lire également :