Black Friday Apple 2022 : le top des offres sur iPhone, AirPods, MacBook, Apple Watch et autres

Cette année, le Black Friday se déroulent le 25 novembre. De nombreux sites de e-commerce proposent cependant des promotions intéressantes dès la Black Week qui se déroule une semaine avant et jusqu’au Cyber Friday, le lundi suivant. À cette occasion, les iPhone, Apple Watch, Airpods, et MacBook sont proposés à des prix attractifs. Voici notre récapitulatif des meilleures offres Apple durant le Black Friday 2022.

Les Black Friday est de retour et s’étale du 18 au 28 novembre 2022 avec la Black Week et le Cyber Monday. C’est l’occasion d’acheter les produits Apple moins cher juste avant les fêtes de fin d’année. Voici les meilleurs bons plans sur les iPhone, Apple Watch, Airpods, MacBook et tous les autres produits de la marque à la pomme.

Les meilleures offres Apple pour le Black Friday

MacBook Air 13” M1 à 998,50€ au lieu de 1149€

Le MacBook Air 13 pouces équipé de 8 Go de RAM et d’un disque dur SSD de 256 Go est actuellement à prix réduit chez Amazon. Habituellement en vente à 1149 €, il est vendu à moins de 1000 € durant toute la période du Black Friday qui s’étend jusqu’au 28 novembre. Affiché à 998,50 €, le MacBook Air 13 pouces bénéficie d’une belle réduction de 150 euros.

Apple a sorti cette année le MacBook Air M2, une version un peu plus puissante de la version M1, mais aussi beaucoup plus chère. Le MacBook Air M1 reste un modèle puissant qui offre un excellent rapport qualité-prix.

AirPods 2 avec boîtier de charge à 119 € au lieu de 159 €

Même si la famille des AirPods s’est étoffée ces dernières années, les AirPods 2 restent une excellente alternative à petit prix. Vendue à 229 € à leur sortie, on les trouve maintenant à 159 € sur les différents sites de e-commerce. Durant le Black Friday, la Fnac les affiche à 119 € seulement, une bonne affaire pour s’équiper de ces écouteurs sans fil. Darty affiche la même offre.

Sorties en 2019, les AirPods 2 d’Apple sont aujourd’hui encore des écouteurs d’excellente qualité. Avec leur autonomie de 5h en écoute et jusqu'à 3 heures en conversation, ces écouteur intra-auriculaire sont équipées du Bluetooth True wireless.

Compatibles avec la commande vocale Siri, il vous suffit de dire « Dis Siri » pour ensuite formuler votre demande.

iPhone 11 64 Go et 128 Go à 499 € au lieu de 529 €

La collection des iPhone s’est agrandie avec l’arrivée du tout nouvel iPhone 14 en septembre. Pour autant, l’iPhone 11 reste un très bon smartphone en 2022. Si vous souhaitez acheter un smartphone Apple sans vous ruiner, le Black Friday est l’occasion idéale pour profiter des offres promotionnelles.

À cette occasion, l’iPhone 11 passe en dessous des 500 € pour sa version 64 Go. La Fnac l’affiche ainsi à 499 €. De même, la version 128 Go passe à 569 € au lieu de 599€. Darty affiche la même offre.

L’iPhone 11 était proposé à 899 euros à sa sortie. Équipé de 2 capteurs arrière de 12 Mpx chacun, ouvrant à f/2.4 pour l'ultra grand angle et à f/1.8 pour le grand angle, l'iPhone 11 fait encore de belles photos. Avec son SoC Apple A13 couplé à 4 Go de mémoire vive et sa dalle LCD de 6,1 pouce peu énergivore, c’est un smartphone équilibré qui peut atteindre les 17h d’autonomie.

Apple Watch SE 2021 à 269 € au lieu de 299 € pour sa version Argent/bleu abysse

Habituellement en vente à 299 euros, l’Apple Watch SE 40 mm voit son prix chuter à 269 euros sur Amazon à l'occasion du Black Friday 2022. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 40 €.

L'Apple Watch SE 2021 qui tourne sous WatchOS 4 embarque un écran Retina OLED LTPO en définition de 324 x 394 pixels. Parmi les fonctionnalités phares, de la montre, vous trouvez le suivi de votre forme et de votre santé. Vous pouvez ainsi suivre votre fréquence cardiaque, recevoir des informations sur votre sommeil ou encore utiliser votre Apple Watch comme viseur à distance pour votre appareil photo.

Résistance à l’eau jusque’à 50 mètres de profondeur, l’Apple Watch SE 2021 offre une belle autonomie allant jusqu'à 18 heures. C’est le compagnon idéal pour une utilisation sportive sous toutes les conditions.

L'iPhone 14 dès 879 € au lieu de 1019 €

Le nouvel iPhone 14 est sortie il y a quelques seulement mais il est déjà en promotion chez Sosh à l’occasion du Black Friday. En cumulant les 40€ de remise immédiate valable du 15 au 30 novembre aux 100€ de bonus de reprise de votre ancien téléphone en Click & Collect, vous obtenez l’iPhone 14 à seulement 879 € au lieu de 1019 € pour sa version 128 Go,

L’iPhone 14, sorti le 16 septembre 2022, est doté d’un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces. Équipé d’un processeur A15 Bionic et de 6 Go de RAM, c’est un smartphone puissant et fluide. Muni de 2 capteurs arrières, un grand-angle 12 MP (f/1.5) et un ultra-grand-angle 12 MP (f/2.4), ainsi que d’un appareil photo frontal grand-angle de 12 MP (f/1.9), le nouveau smartphone d’Apple est compact et agréable à utiliser au quotidien.

Certifié IP68, l’iPhone 14 est résistant à la poussière et peut être immergé jusqu’à 6 mètres de profondeur durant 30 minutes. Avec sa batterie de 3279 mAh qui lui permet de tenir la journée sans problème, le smartphone d’Apple se situe dans une bonne moyenne face à la concurrence.

La version 128 Go est actuellement en promotion à 879 €, la version 256 Go est à 1009 € au lieu de 1149 € et la version 512 Go est à 1369 €.

Nous avons sélection les meilleurs bons plans à l'occasion de la période du Black Friday qui se déroule de la Black Week au Cyber Monday.