Black Friday : Amazon pulvérise le prix de ses appareils Echo, Fire TV Stick, Kindle !

Amazon lance son Black Friday avec une semaine d'avance ! Comme on s'y attendait, la Black Week, semaine qui précède le vendredi noir permet de faire de belles affaires, avant la rupture de stocks ! Amazon sacrifie donc le prix de ses appareils connectés à quelques jours du Black Friday. Liseuse, caméra de surveillance, Stick TV, prise connectée, c'est maintenant que ça se passe, après, il sera peut-être trop tard !

Si vous souhaitez vous équiper d'un appareil Amazon, tels qu'une des liseuses Kindle ou Kindle Oasis mais aussi les Fire TV Stick, Stick Lite, Stick 4K et TV Cube à moindre coût alors ne tardez pas trop. Au même titre que les écrans connectés de la gamme Echo Show et les enceintes Echo Dot, leurs prix sont en chute libre pour cette édition 2021 du Black Friday ! Ci-dessous, nous avons listé quelques uns des nombreux appareils Amazon actuellement en promotion avant le Black Friday en France.

Ne tardez pas trop si vous souhaitez en profiter. Toutes les offres sont disponibles jusqu'au 29 novembre 2021. Cela dit, certains produits risquent d'être victimes de rupture de stocks.

🤔Quelles sont les différences entre les 4 modèles Fire TV d'Amazon ?

Comme vous pouvez le constater, les 4 modèles de Fire TV sont mis à l'honneur. Si vous ne savez pas lequel choisir et quelles sont les différences entre eux, nous vous les expliquons ci-dessous afin de vous aider à faire votre choix.

Le Fire TV Stick Lite (2020), idéal pour le streaming, est livrée avec la télécommande vocale Alexa Lite, sans boutons de contrôle de la TV. Il permet de demander à Alexa de trouver et lire du contenu. Sa télécommande n'est pas dotée de boutons de contrôle de la TV. Elle ne permet donc pas de commander la mise sous/hors tension ni le volume de votre TV, barre de son ni récepteur. Il prend en charge les technologies Dolby Atmos (pass-through HDMI uniquement), HDR, HDR10+ et HLG en résolution Full HD jusqu'à 1080p.

Le Fire TV Stick (2020), idéal pour le streaming et le contrôle de la TV, est livré avec la télécommande vocale Alexa avec boutons de contrôle de la TV et permet aussi de demander à Alexa de trouver et lire du contenu mais est également équipée des boutons Marche/Arrêt, Volume et Silencieux pour contrôler votre expérience de visionnage avec une seule et même télécommande. Il permet donc le contrôle de votre TV et prend en charge les technologies Dolby Atmos, HDR, HDR10+ et HLG en résolution Full HD jusqu'à 1080p.

Le Fire TV Stick 4K Ultra HD (2018), idéal pour le streaming saisissant au format 4K Ultra HD, est livré avec la télécommande vocale Alexa reprend les même fonctionnalités que le Fire TV Stick et prend également en charge les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+ en résolution jusqu'à 4K Ultra HD.

Le Fire TV Cube (2019) est la réunion entre un Fire TV Stick et une enceinte connectée. Il reprend tous les atouts d’un Echo. Commandes vocales avec Alexa, contrôle des appareils connectés (thermostat, caméra, ampoules, etc.). Comme la gamme Echo, le Fire TV Cube est compatible avec les appareils Ring, Arlo, Blink, TP Link, Netatmo, D-Link, Somfy, Nuki ou encore Tado. Il offre tous les avantages d’un Fire TV Stick et transforme n’importe quelle télévision en Smart TV.

L’interface Fire TV inclut bien évidemment tous les services Amazon Prime (Prime Video, Twitch et Prime Music), ainsi qu’une brochette d’autres services comme Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, Molotov, etc.. Il supporte également les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10+ en résolution jusqu'à 4K Ultra HD. Enfin, les Fire TV Stick embarquent 8 Go de stockage tandis que le Fire TV Cube propose le double, soit 16 Go.