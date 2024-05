Beats Studio 3 : le casque sans fil à réduction de bruit est à moins de 200 €

Si vous avez un budget de moins de 200 euros pour vous procurer un casque sans fil à réduction de bruit, alors le bon plan qui va suivre va sûrement attirer votre attention. Actuellement, les sites du groupe Fnac/Darty vous permettent d'avoir le très bon Beats Studio 3 à exactement 199,99 euros.

Pour ce début du mois de mai, la Fnac et Darty ont pris la décision de s'aligner pour donner la possibilité à leurs clients respectifs de faire une bonne affaire sur l'achat d'un casque sans fil à réduction de bruit.

En cette période des French Days 2024, les deux enseignes spécialisées dans le domaine du high-tech proposent le Beats Studio 3 à 199,99 euros au lieu de 399,99 euros. Cela fait une remise immédiate de 50% de la part de Fnac/Darty.

Habillé d’un design élégant et équipé de coussinets confortables, le Beats Studio 3 est un casque sans fil qui délivre une excellente qualité d’écoute avec une immersion totale dans la musique grâce à la technologie Pure ANC (Adapative Noise Canceling). L'appareil dispose aussi de la Puce W1 d’Apple qui double l’autonomie, accélère la charge et facilite l’appairage avec les appareils iOS. Côté autonomie, le casque offre jusqu’à 40 heures d’écoute en fonction de son utilisation et profite de la technologie Fast Fuel qui permet de recharger rapidement la batterie. Enfin, le casque Beats Studio 3 est fourni avec un étui de transport, un câble RemoteTalk de 3,5 mm et un câble de charge USB universel.