Oculus Quest 2 pas cher : où acheter le casque VR au meilleur prix ?

Le casque de réalité Oculus Quest 2 est disponible à l'achat chez l'ensemble des enseignes françaises. Boulanger, Cdiscount, Darty et la Fnac permettent en ce moment de l'acheter moins cher. Voici les meilleures offres pour acheter l'Oculus Quest 2 au meilleur prix du marché.

💰Oculus Quest 2 : où l'acheter au prix le plus bas ?

Le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 est proposé dans sa version avec 128 Go de stockage au prix de 349,99 €. Cela dit, lors de période promotionnelles, il est possible de l'acheter moins cher. C'est le cas en ce moment avec les différentes enseignes françaises qui proposent une réduction de 50 euros.

Elle se décline de façon différente selon le revendeur. Chez Cdiscount, les 50 euros sont reversés sur la cagnotte des membres CDAV. Chez la Fnac, les adhérents se voient crédités des 50 euros sur leur compte fidélité. Enfin, chez Boulanger et Darty c'est une carte cadeau de 50 euros qui est offerte, pour tous les clients, une fois le casque de réalité ajouté au panier. Le meilleur prix pour l'Oculus Quest 2 est donc de 299,99 €. L'offre est valable jusqu'à ce lundi 29 novembre 2021 à 23h59.

🧐Quelle est la fiche technique de l'Oculus Quest 2 ?

Le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 offre 50% de pixels en plus que la génération précédente pour des graphismes de haute qualité. Il affiche des images en définition 1 832 x 1 920 pixels par œil. Ce dernier est dépourvu de fil et il est livrée avec ses deux manettes Touch. Pour l'utiliser, c'est très simple, il suffit d'iuvrir le coffret, configurez l’application mobile et plongez dans la VR. Vous n'avez besoin d'aucun PC ou console de jeu ! Cela dit, vous aurez besoin d'une connexion à Internet sans fil ainsi que de l’application gratuite Oculus afin de pouvoir le configurer.

Ce casque de réalité virtuelle est également compatible avec la VR sur PC. Vous pouvez ainsi découvrir les meilleurs titres d’Oculus Rift en connectant le casque à l'aide d'un câble Oculus Link (vendu séparément) à un ordinateur. Enfin, le casque offre un son immersif en 3D, qui vous permet d'entendre de tous les côtés grâce aux haut parleurs intégrés et leur son positionnel 3D cinématographique.

