La Mi TV Box S (2023) de Xiaomi fait l'objet d'une offre intéressante chez Amazon. À l'occasion des derniers instants des French Days 2024, vous pouvez vous offrir le lecteur 4K de streaming avec Google TV à un très bon prix.

Pour les dernières heures des French Days Amazon 2024, le géant du commerce en ligne donne la possibilité à ses clients de s'offrir le modèle 2023 de la Mi TV Box S à un très bon prix. Jusqu'à demain soir, le lecteur 4K de streaming avec Google TV conçu par Xiaomi est à 41,71 euros au lieu de 51,71 euros. Pour obtenir la réduction de 10 euros, il est nécessaire de saisir manuellement le coupon FD10 durant l'étape de la commande. À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui bénéficie de la livraison gratuite à domicile et d'une garantie constructeur de deux ans.

Sortie il y a près d'un an, la seconde génération de la Xiaomi Mi TV Box S se présente sous la forme d'un boîtier qui se branche directement sur le port HDMI du téléviseur. Fournie avec une télécommande vocale incluant des boutons d'accès rapide à YouTube, Netflix, Amazon Prime Video et à l'Assistant Google, la Mi TV Box S du constructeur chinois dispose d'un processeur ARM Cortex-A55 Quad-Core cadencé à 2.0 GHz, d'un GPU Mali G31 MP2, d'une mémoire vive de 2 Go de RAM, d'un stockage interne de 8 Go en eMMC/Flash) et du système d'exploitation Google TV. On retrouve également le Chromecast intégré, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, la technologie sans fil Bluetooth 5.2, un port USB 2.0, une résolution d'affichage en 4K HDR à 60 fps, une compatibilité HDR10+ et Dolby Vision, ainsi que les technologies DTS et Dolby Digital Plus.