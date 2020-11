Black Friday 2020 : date de report et bons plans à ne pas rater ce vendredi

Alors que le Black Friday en France devrait être décalé d'une semaine, il est tout de même possible de profiter d'offres intéressantes sur certains produits high-tech. Pratiquement toutes les boutiques participantes au Black Friday telles qu'Amazon, Cdiscount, Darty, la Fnac ou bien encore Rue du Commerce proposent des bons plans avant l'heure.

Si vous faites partie des personnes qui n'ont pas la patience d'attendre les bons plans Black Friday qui devrait finalement débuter le vendredi 4 décembre 2020, vous pouvez jeter un oeil aux meilleures offres high-tech du moment. Pour vous faire patienter, nous avons sélectionné quelques produits qui valent plutôt le coup et qui pourraient bien vous taper dans l'oeil.

Le top des offres high-tech avant le Black Friday

Que vous soyez à la recherche d'un smartphone, tablette, ordinateur portable ou d'un tout autre objet high-tech, on trouve d'ores et déjà pas mal de promotions sur ce type de produits. Nous avons fait le tour des offres et les avons listé ci-dessous.

Les smartphones

Les forfaits mobiles

Informatique

Jusqu'à -40% sur une sélection de cartes mémoires et clés USB Sandisk Audio & TV TV Xiaomi MI TV 4S à 299,99 €

Jusqu'à -45% sur une sélection de casques et enceintes Bose

Casque Bose Headphones 700 à 299,99 €

Objets connectés

Jeux vidéo

Abonnement PlayStation Plus à 44,99 €

Quelles sont les origines du Black Friday ?

Le Black Friday traduit “vendredi noir” en français est un évènement commercial venu des États-Unis. Celui-ci a lieu le dernier vendredi du mois de novembre (le lendemain de Thanksgiving). Ce n'est qu'en 2010 que le Black Friday est arrivé en France, par la voix du géant américain du e-commerce, Amazon.

Les autres enseignes telles que Auchan, Boulanger, Cdiscount, Carrefour, Darty, La Fnac, Leclerc ou encore Rue du Commerce … ont ensuite suivi le pas. S'il était à la base présent seulement sur internet, le Black Friday en France s'est au fil des années, démocratisé pour arriver également dans les magasins physiques.

A quelle date se tient le Black Friday 2020 en France ?

Alors qu'il était censé débuter le 27 novembre, le Black Friday 2020, a été reporté d'une semaine par Amazon. et se tiendra donc exceptionnellement le vendredi 4 décembre. Les autres e-commerçants n'ont pas réagi à cette annonce. Cdiscount, Fnac ou Darty emboîteront-ils le pas à Amazon ? Rien ne l'assure pour le moment et il se peut donc qu'ils maintiennent la date initiale du 27 novembre.

En temps normal, le Black Friday ne dure qu’un jour mais depuis quelques années, il a tendance à se prolonger le week-end (samedi et dimanche). C'est ensuite le Cyber Monday, qui se tient le lundi d’après Thanksgiving qui le remplace. Contrairement au Black Friday qui se déroule aussi bien en magasin que sur internet, cette autre journée de promotions permet ce coup-ci de faire uniquement ses achats en ligne (peut-être trouverez vous la perle rare grâce à notre sélection des bons plans Cyber Monday).

En général, les enseignes n'attendent pas le Black Friday et proposent quelques semaines à l'avance des promotions et bons plans avant le début de l'événement. En résumé, si vous avez des cadeaux de Noël qui coûtent cher à acheter, alors c’est peut-être pendant ces journées de promotions de la fin du mois de novembre que vous pourrez les trouver au meilleur prix.

Quelles enseignes proposent les meilleures offres Black Friday ?

Si vous envisagez de faire des achats high-tech, sachez que quelques boutiques se démarquent par leurs promotions. Ci-dessous, nous vous avons fait une petite liste et pour chacune, nous mettrons en place un article dédié dans lequel, vous trouverez leurs meilleurs bons plans.