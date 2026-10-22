ASUS Vivobook 14 : avec 240 € de réduction, ce PC portable performant passe à prix mini

Normalement en vente à 799 €, le ASUS Vivobook 14 est actuellement en promotion sur Amazon. Ce PC portable réactif et complet est adapté pour un usage bureautique aussi bien que multimédia. Il est parfait notamment pour les étudiants et les télétravailleurs qui cherchent un modèle avec un excellent rapport qualité-prix.

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La marque Asus fait partie du top 5 des plus gros constructeurs de PC portables. Le géant taïwanais propose une large gamme qui comprend des PC portables Gaming avec ROG et TUF Gaming, des modèles pour créatifs avec les ProArt mais aussi des produits plus grand public comme les Vivobook et les Zenbook.

Le Vivobook 14 est un ultraportable qui bénéficie de la certification Copilot+ PC. C’est donc un ordinateur tournant sous Windows 11 spécialement optimisé pour profiter de la puissance de l’intelligence artificielle locale. Alors qu’il est habituellement proposé à 799,99 €, vous pouvez le trouver en ce moment sur Amazon à seulement 559,99 €. C’est un excellent prix pour ce modèle doté d’un processeur Snapdragon X, de 16 Go de RAM et d’un espace de stockage de 512 Go.

Quelles sont les caractéristiques de cet Asus VivoBook 14 ?

Si vous cherchez un ordinateur ultraportable très endurant et performant, alors le VivoBook 14 est un excellent choix. Sous son capot on trouve le processeur 8 cœurs Snapdragon X X1-26-100 cadencé jusqu’à 2,97 GHz. Il est associé à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de SSD NVMe PCIe 4.0. Cette configuration vous permet d’accomplir vos tâches rapidement, de façon fluide et efficace. En ce qui concerne l’écran, on profite d’une belle dalle IPS 14 pouces au format 16:10 avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité de 300 nits.

Avec un poids de seulement 1,49 kg et une épaisseur de 1,79 cm, c’est un ordinateur portable que vous pourrez emporter partout avec vous. Ce châssis ultra-mince ne sacrifie pas la connectivité. On retrouve ainsi 2 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2 ports USB 4.0 Gen 3 Type-C, 1 port HDMI ainsi qu’une prise audio jack combo. Enfin, son dernier gros point fort est son autonomie puisqu’elle peut atteindre les 29 heures d’utilisation en une seule charge.


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