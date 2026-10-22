Apple prévoit déjà un iPhone Duo 2 avec Face ID, faut-il attendre le prochain modèle ?

L’iPhone Duo va essuyer les plâtres, comme toute première génération d’un nouveau produit. L’appareil est dépourvu de Face ID, alors que son successeur pourrait intégrer la technologie de reconnaissance faciale d’Apple.

iphone duo
Crédit : Apple

Présenté lors de la keynote de septembre, l’iPhone Duo sort officiellement le 23 octobre 2026. Les précommandes du premier smartphone pliable d’Apple ont été ouvertes le 16 octobre et le produit s’est vite retrouvé en rupture de stock, avec des délais de livraison qui se sont allongés de plusieurs mois. On ne sait pas vraiment s’il y a un réel engouement pour l’appareil malgré son prix très élevé ou si la production prévue par Apple était faible, peut-être un peu des deux.

L’iPhone Duo est à réserver aux consommateurs les plus enthousiastes, qui sont prêts à payer très cher pour obtenir la dernière nouveauté de la marque à la pomme, tout en faisant office d’une certaine manière de bêta testeurs. Apple lance pour la première fois ce type de design, et forcément, tout n’est pas parfait dès le début. Les premières prises en main remontent d’ailleurs un problème récurrent : l’affichage de nombreuses applications n’a pas été optimisé pour l’iPhone Duo, créant des bandes noires disgracieuses sur l’écran. Les développeurs d’apps sous iOS doivent encore s’adapter à ce nouveau format.

Un Face ID sous l’écran pour l’iPhone Duo 2 ?

Un autre souci ne pourra pas être réglé par une simple mise à jour : l’iPhone Duo est dépourvu de Face ID. Un lecteur d’empreintes digitales Touch ID est intégré dans un bouton sur la tranche à la place. Pour les utilisateurs d’iPhone, qui se sont habitués à Face ID, un tel changement bouleverse les réflexes acquis depuis de nombreuses années. L’absence de Face ID s’explique par le choix d’Apple de prévilégier la finesse de l’appareil.

Mais si un iPhone pliable avec Face ID vous intéresse, vous devriez peut-être patienter jusqu’à la sortie du prochain modèle. Dans son podcast Power On, Mark Gurman rapporte que des prototypes d’iPhone Duo 2 avec Face ID sont déjà en cours de développement chez Apple. Les capteurs de la technologie de reconnaissance faciale seraient alors placés sous l’écran. Le bouton Action pourrait aussi être intégré à l’iPhone Duo 2, mais sa présence semble moins certaine que celle de Face ID.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Oppo Enco X4 officiel : ANC, fonctions IA, audio sans perte… découvrez les écouteurs sans fil haut de gamme sans compromis

Oppo officialise ses tout nouveaux écouteurs sans fil premium : les Enco X4. Réduction de bruit intelligente, premiers représentants sans fil de l’audio sans perte, son haut de gamme… La marque…

Elle n’a besoin ni de réseau mobile ni de Wi-Fi : quelle est cette messagerie Android et iOS que tous les manifestants s’arrachent ?

En à peine quelques jours, une application quasi inconnue du grand public s’est hissée tout en haut des téléchargements sur le Play Store et l’App Store. Et pour cause, elle…

Le premier iPhone pliable fait un gagnant inattendu, ce n’est pas Apple

Le premier iPhone pliable d’Apple est arrivé en boutique après plusieurs jours de préventes. En Chine, la curiosité pour ce format a visiblement débordé sur la concurrence. Le Huawei Pura…

Voici les prix des Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max en France, c’est encore plus cher qu’on le pensait

On connaît enfin les tarifs pratiqués pour les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max en France. Les deux smartphones sont vendus très cher, parfois plus que le Xiaomi 17…

UGREEN Nexode 20000 mAh : cette Power Bank de 55 W passe à prix cassé, c’est une affaire

Quand on est régulièrement en déplacement, il est indispensable de s’équiper d’une batterie externe. Les modèles les plus performants peuvent aussi bien charger votre smartphone, une tablette et même un…

Cette appli réveille une Nintendo DS dans l’iPhone Duo dès qu’on le plie à moitié

L’émulateur Delta publie sa version 2.0 le jour des premières livraisons de l’iPhone pliable. Posé à moitié ouvert, le Duo affiche le jeu en haut et la zone tactile en…

Google revient sur sa promesse, vos mails et vos photos peuvent servir à cibler ses publicités

Google pousse Personal Intelligence dans tous ses services, de la recherche jusqu’à Android Auto. Sa politique de confidentialité vient d’être retouchée sur un point sensible. Les contenus de Gmail et…

Vivo X500 Ultra : sa fiche technique se précise, mais le futur smartphone premium sortira-t-il en Europe ?

Le printemps dernier a marqué un précédent : pour la première fois, Vivo lançait un modèle Ultra sur le marché international. Il s’agissait du Vivo X300 Ultra. D’après une fuite récente,…

Le vaisseau spatial européen Space Rider s’écrase pendant un test de chute

Le vaisseau spatial Space Rider devait arriver au sol dans une chute maitrisée, mais il a pris le test sous un autre angle visiblement. Les ingénieurs travaillent déjà à trouver…

300 € de moins sur le Galaxy Z Flip 8 chez Samsung, moins de trois mois après son lancement

Le Galaxy Z Flip 8, dernier smartphone pliable à clapet de Samsung, bénéficie d’une remise immédiate de 300 € sur le site de la marque. Il passe ainsi sous la…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.