Apple prévoit déjà un iPhone Duo 2 avec Face ID, faut-il attendre le prochain modèle ?

L’iPhone Duo va essuyer les plâtres, comme toute première génération d’un nouveau produit. L’appareil est dépourvu de Face ID, alors que son successeur pourrait intégrer la technologie de reconnaissance faciale d’Apple.

Présenté lors de la keynote de septembre, l’iPhone Duo sort officiellement le 23 octobre 2026. Les précommandes du premier smartphone pliable d’Apple ont été ouvertes le 16 octobre et le produit s’est vite retrouvé en rupture de stock, avec des délais de livraison qui se sont allongés de plusieurs mois. On ne sait pas vraiment s’il y a un réel engouement pour l’appareil malgré son prix très élevé ou si la production prévue par Apple était faible, peut-être un peu des deux.

L’iPhone Duo est à réserver aux consommateurs les plus enthousiastes, qui sont prêts à payer très cher pour obtenir la dernière nouveauté de la marque à la pomme, tout en faisant office d’une certaine manière de bêta testeurs. Apple lance pour la première fois ce type de design, et forcément, tout n’est pas parfait dès le début. Les premières prises en main remontent d’ailleurs un problème récurrent : l’affichage de nombreuses applications n’a pas été optimisé pour l’iPhone Duo, créant des bandes noires disgracieuses sur l’écran. Les développeurs d’apps sous iOS doivent encore s’adapter à ce nouveau format.

Un Face ID sous l’écran pour l’iPhone Duo 2 ?

Un autre souci ne pourra pas être réglé par une simple mise à jour : l’iPhone Duo est dépourvu de Face ID. Un lecteur d’empreintes digitales Touch ID est intégré dans un bouton sur la tranche à la place. Pour les utilisateurs d’iPhone, qui se sont habitués à Face ID, un tel changement bouleverse les réflexes acquis depuis de nombreuses années. L’absence de Face ID s’explique par le choix d’Apple de prévilégier la finesse de l’appareil.

Mais si un iPhone pliable avec Face ID vous intéresse, vous devriez peut-être patienter jusqu’à la sortie du prochain modèle. Dans son podcast Power On, Mark Gurman rapporte que des prototypes d’iPhone Duo 2 avec Face ID sont déjà en cours de développement chez Apple. Les capteurs de la technologie de reconnaissance faciale seraient alors placés sous l’écran. Le bouton Action pourrait aussi être intégré à l’iPhone Duo 2, mais sa présence semble moins certaine que celle de Face ID.