Une série Poison Ivy en préparation sur HBO, mais sans lien avec The Batman

Après le Pingouin et Gueule d’Argile (au cinéma), au tour de Poison Ivy d’être le personnage principal de sa propre série. Elle sera diffusée sur HBO et s’inscrira dans le DCU, donc sans rapport avec The Batman de Matt Reeves.

Contrairement au Marvel Cinematic Universe, DC aime bien mettre certains de ses vilains à l’honneur dans leur propre film ou leur propre série. Surtout ceux de l’univers Batman. Après le film The Batman de Matt Reeves en 2022, le personnage du Pingouin incarné par Colin Farrell a eu droit à son spin-off acclamé par les spectateurs et les critiques. L’acteur principal a d’ailleurs récolté un Emmy et un Golden Globe pour sa performance.

Plus récemment, le 21 octobre 2026, c’est le film Clayface qui met en scène un autre antagoniste, Gueule d’Argile, dans une version revisité de ses origines. Et on apprend cette fois-ci que Poison Ivy, autre méchante emblématique, va bénéficier de sa série éponyme sur HBO. Vous vous souvenez peut-être de son incarnation par Uma Thurman dans le Batman & Robin de 1997 par Joel Schumacher.

Poison Ivy sera l’héroïne de sa propre série sur HBO

Mis à part ce rôle marquant à l’époque, Poison Ivy est apparue dans les séries « Gotham » et « Batwoman ». Pour la voir ailleurs, il faut se tourner vers l’animation, où la super-vilaine capable de contrôler les plantes met régulièrement des bâtons dans les roues de Batman. Dans les comics actuels, Poison Ivy est devenue un personnage plutôt neutre, agissant pour la cause végétale et prenant parti pour qui la défend le mieux. Elle est également en couple avec Harley Quinn.

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Concernant la série, on sait seulement qu’elle sera produite par Laurence LeFranc, la showrunner de The Pinguin. Le casting, l’intrigue ou encore la date de sortie envisagée sont pour le moment inconnus. La série sur Poison Ivy ne sera pas connectée au film The Batman de Matt Reeves. Elle fera partie du DCU, dont le long-métrage de 2022 est exclu. Une autre série du même genre est en préparation chez HBO : The People v. Gorilla Grodd. Spin-off humoristique du Superman de James Gunn, elle met en scène le gorille intelligent Grodd.

Source : Variety