Cette vidéo sur l’écran de l’iPhone Duo n’a rien de rassurant

Apple commercialise son tout premier smartphone pliable à partir de demain. Une vidéo publiée en Chine vient pourtant semer le trouble sur son écran interne. La dalle de l’iPhone Duo se creuse sous le doigt et laisse apparaître des plis bien visibles.

iphone duo

Chez les pliables, l’œil cherche toujours le même détail en premier. Au centre de la dalle, le pli concentre depuis sept ans les reproches des utilisateurs. Samsung, Honor ou Huawei ont mis des années à faire oublier cette marque au milieu de leurs écrans. Le constructeur américain en a fait son principal argument de vente. Avant même la sortie, les premiers avis sur la pliure centrale de l’iPhone Duo saluaient un résultat presque parfait. Tout repose sur une fine couche de verre, assez souple pour se courber des milliers de fois sans casser.

Depuis le début de la semaine, les premiers exemplaires circulent en Chine avant l’ouverture officielle des ventes. Dans le déballage de l’iPhone Duo filmé par une chaîne chinoise, la pliure passait déjà presque inaperçue à l’image. Les tests publiés hier allaient dans le même sens. Un autre possesseur du pliable d’Apple est allé beaucoup plus loin dans son inspection. Il a posé le doigt dessus.

L’écran interne de l’iPhone Duo se creuse sous le doigt autour de la charnière

Publiée par un utilisateur du réseau social chinois Weibo puis relayée par le leaker Ice Universe, la vidéo montre la surface de l’écran de l’iPhone Duo s’enfoncer nettement à l’approche de la charnière. Sous la pression du doigt, des plis apparaissent avant de s’effacer. Le phénomène se limiterait à une bande étroite, le long de l’axe de pliage. Son auteur affirme avoir observé le même comportement sur plusieurs exemplaires. Aucun testeur n’a pourtant signalé cette mollesse jusqu’ici. Pour l’instant, Apple garde le silence.

Côté explication, le leaker avance une piste matérielle. Apple aurait retenu un verre ultra-fin d’épaisseur variable, plus mince au centre pour absorber les contraintes du pliage, plus épais sur les bords. Cette souplesse serait donc volontaire plutôt qu’accidentelle. Chez les modèles concurrents, l’épaisseur reste constante sur toute la largeur de la dalle. Reste à savoir comment la zone centrale de l’iPhone Duo se comportera après des milliers d’ouvertures et de fermetures. Les ventes démarrent demain, à partir de 2 339 euros en France.


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