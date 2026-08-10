ASUS VivoBook 16 OLED : SSD 1 To, Intel Core 9, 24 Go de RAM, ce performant ultrabook chute à moins de 900 €, c’est une affaire !

Avec son VivoBook 16 OLED X1605, ASUS part en concurrence frontale face aux MacBook Air d’Apple. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la fiche de caractéristiques est impressionnante. Surtout quand on sait que ce modèle est actuellement en promotion à moins de 900 euros sur Cdiscount.

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Depuis quelques années maintenant, Apple prend des parts de marché aux PC grâce à des MacBook qui offrent un excellent rapport qualité-prix comme le MacBook Neo ou bien les MacBook Air. Mais les constructeurs de PC contre-attaquent aujourd’hui avec des modèles ultra-performants tout en ayant un tarif très attractif.

C’est le cas du VivoBook 16 OLED X1605 de la marque ASUS. En effet, ce modèle propose des caractéristiques haut de gamme pour un prix étonnant. En ce moment sur Cdiscount, il est disponible pour seulement 899,99 euros au lieu de 999,99 euros. En plus, la livraison est gratuite en point retrait.

ASUS VivoBook 16 OLED : le concurrent des MacBook

L’Asus VivoBook 16 OLED X1605 est un ultrabook très simple à transporter puisqu’il est épais de seulement 1,99 cm et pèse seulement 1,88 kg. C’est idéal pour un étudiant ou pour n’importe quelle personne qui utilise souvent son PC portable en déplacement.

Sous le capot, on profite du processeur 14 cœurs Intel Core 9 270H cadencé à 5.8 GHz en mode turbo. Il est accompagné de 24 Go de RAM DDR5 et d’un disque dur SSD M.2 PCIe 4.0 de 1 To. Et pour éviter que les performances baissent pendant un usage intensif prolongé, le VivoBook 16 OLED est équipé d’un ventilateur IceBlade et de deux bouches d’aération pour évacuer la chaleur et éviter la surchauffe.

Comme son nom l’indique, le VivoBook 16 OLED dispose d’un écran OLED de 16 pouces avec une définition WUXGA (1920 x 1200 pixels). Il offre un rendu image net avec un contraste infini et des couleurs fidèles.

Enfin, la connectique est complète avec 1 port HDMI 1.4, 1 port USB-A 2.0, 2 ports USB-A 3.2 Gen 1, 1 port USB-C 3.2 Gen 1 et une prise casque 3.5mm.