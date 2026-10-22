Fini le groupe familial, Google One s’apprête à partager votre stockage autrement

Google One impose aujourd’hui le groupe familial à ceux qui veulent partager leur abonnement. Le code de la dernière version de l’application prépare pourtant une autre méthode. Un compte principal pourrait rattacher directement ses autres adresses, sans occuper la moindre place dans la famille.

Le catalogue d’abonnements de Mountain View ressemble désormais à un écosystème complet. Espace en ligne, intelligence artificielle, bonus vidéo, tout se retrouve regroupé derrière une seule formule mensuelle. Au printemps, la hausse de stockage offerte sur le forfait Google AI Ultra montrait déjà la direction prise par le géant américain. Une limite résiste pourtant depuis des années. Faire profiter un proche de ces avantages suppose de monter un groupe familial, avec des places comptées.

Depuis quelques mois, ces formules bougent vite. Les modèles Pro de Gemini retirés aux abonnés AI Plus ont rappelé mi-octobre que rien n’est figé dans ce catalogue. Une autre nouveauté se prépare, du côté de la gestion des comptes cette fois. Elle dort encore dans le code de l’application Google One. Aucune annonce officielle ne l’accompagne.

Google One relierait les comptes d’un même utilisateur sans passer par un groupe familial

Selon l’analyse du code de l’application Google One menée par Android Authority, la fonction porte le nom de Connected accounts. Un compte principal, désigné comme gestionnaire du forfait, pourrait y rattacher les autres adresses de son propriétaire sans toucher au moindre réglage familial. Chaque profil relié profiterait alors de l’espace de stockage étendu, puis des fonctions d’intelligence artificielle incluses dans la formule. Son activation puis sa coupure se feraient en quelques secondes, aussi bien depuis l’appli que depuis la page de gestion des abonnements, sans démarche supplémentaire.

Côté confidentialité, les textes repérés dans le code évoquent un cloisonnement complet entre les profils reliés. Photos, fichiers, documents, conversations Gemini, tout resterait privé sur chaque adresse, comme dans le partage familial actuel. Deux services échapperaient en revanche au dispositif. YouTube Premium puis Home Premium resteraient réservés au gestionnaire du forfait Google One.

La fonction viserait surtout ceux qui séparent travail et vie privée, sans vouloir gaspiller les places de leur groupe familial. Prudence toutefois avant de couper le lien. Au-delà des 15 Go gratuits, une adresse débranchée perdrait la réception des e-mails, la sauvegarde des photos puis l’envoi de nouveaux fichiers vers Drive. Google n’a fixé aucune date pour Connected accounts.