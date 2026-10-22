Nvidia : les derniers pilotes GeForce améliorent le DLSS sur plusieurs jeux

Nvidia publie la version 621.01 des pilotes Game Ready pour ses cartes graphiques compatibles. Des améliorations de performances sont au rendez-vous sur des gros jeux comme Crimson Desert ou NBA 2K27.

C’est un petit rituel que les détenteurs d’une carte graphique Nvidia connaissent bien : la mise à jour vers les derniers pilotes en date. En l’occurrence, ceux estampillés « Game Ready », qui comme leur nom l’indique sont destinés à améliorer les jeux vidéo. Les pilotes GeForce 621.01 du 21 octobre 2026 ajoutent la prise en charge de Phantom Blade Zero et Call of Duty : Modern Warfare 4. Ces derniers peuvent donc être automatiquement paramétrés de manière optimale par l’application Nvidia.

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Dans le même temps, le DLSS, le Ray Tracing et d’autres technologies d’améliorations graphiques deviennent plus performants sur NBA 2K27 ou encore Cyberpunk 2077. Nvidia prépare également le terrain pour Crimson Desert Enhanced : Charting the Unknown, un DLC qui arrivera le 29 octobre 2026.

Les nouveautés des pilotes GeForce 621.01 Game Ready

Ils sont compatibles avec les cartes graphiques Titan RTX, ainsi que GeForce GTX Series 16 et RTX Series 20 à 50 compris. En plus de la prise en charge de Phantom Blade Zero et Call of Duty : Modern Warfare 4, ainsi que les améliorations citées plus haut, ils corrigent les bugs liés aux jeux suivants :

Wuthering Waves : risque de plantage en cours de jeu lors de l’utilisation des filtres NVIDIA Freestyle avec la génération d’images DLSS activée.

: risque de plantage en cours de jeu lors de l’utilisation des filtres NVIDIA Freestyle avec la génération d’images DLSS activée. Star Citizen : résolution d’un plantage pouvant survenir lors de l’utilisation de l’API Vulkan.

: résolution d’un plantage pouvant survenir lors de l’utilisation de l’API Vulkan. Surviving Mars : le redémarrage du jeu pouvait entraîner un plantage en cours de partie après la mise à jour vers les pilotes R595.

D’autres bugs généraux sont également éliminés par les nouveaux pilotes :

Les écrans QHD fonctionnant à 360 Hz pouvaient présenter des flashs noirs occasionnels en cours de partie.

Lorsqu’on joue sur un moniteur Pulsar G-SYNC à 360 Hz, le nombre d’images par seconde (IPS) peut chuter à 320 IPS.

Le flux Meta Horizon Link (l’application pour connecter un casque Meta Quest à un ordinateur Windows) peut se figer lorsque la connexion se fait en USB.

Une baisse intermittente de la luminosité peut être observée sur certains ordinateurs portables ASUS après la mise à jour vers les pilotes R615.

Pour télécharger et installer les pilotes, le plus simple est de passer par l’application Nvidia, en vous rendant dans l’onglet Pilotes. Cliquez sur le bouton Télécharger et laissez-vous guider jusqu’à la fin du processus.