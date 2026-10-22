Le Xperia 1 VII devient un vrai PC de poche grâce à cette mise à jour signée Sony

Sony poursuit le déploiement d’Android 17 sur ses smartphones. Le Xperia 1 VII vient à son tour de recevoir la mise à jour, un mois après le modèle plus récent. Au menu figure un mode bureau capable de transformer le téléphone en véritable poste de travail.

Chez les constructeurs, le calendrier des mises à jour reste un exercice délicat. Depuis la rentrée, les nouveautés apportées par Android 17 en septembre se diffusent lentement sur le parc existant. Google a ouvert le bal sur ses Pixel. Viennent ensuite les autres marques, chacune à son rythme. Certaines promettent désormais sept ans de suivi logiciel. Entre un téléphone sorti l’an dernier puis son successeur direct, l’écart atteint pourtant plusieurs mois, parfois davantage quand la marque préfère soigner ses derniers lancements commerciaux. Pendant ce temps, les possesseurs guettent la notification.

Chez le constructeur japonais, la distribution a démarré en septembre sur cinq appareils seulement. La priorité est allée au dernier haut de gamme, celui que nous avions longuement éprouvé dans notre test du Sony Xperia 1 VIII. Cinq références, c’est peu au regard du catalogue maison. Son prédécesseur de 2025 patientait encore. Depuis le 19 octobre, la file avance enfin.

Le Sony Xperia 1 VII récupère le mode bureau d’Android 17 pour travailler sur un écran externe

Comme l’indique la fiche de suivi logiciel publiée par Sony, le Xperia 1 VII bascule sur Android 17 avec le firmware 71.2.A.2.35. Son paquet pèse 1,1 Go, correctif de sécurité d’octobre compris. Mode bureau en tête, la livraison apporte aussi la personnalisation de la forme des icônes. S’y ajoutent des tuiles de réglages rapides redimensionnables puis un enregistrement d’écran retravaillé. Chaque tuile s’agrandit ou se réduit selon la place souhaitée dans le volet. Relié à un moniteur, le téléphone affiche alors de vraies fenêtres déplaçables. Clavier puis souris prennent le relais pour les tâches longues.

Deux fonctions présentes sur le haut de gamme 2026 manquent pourtant à l’appel. L’assistant photo dopé à l’intelligence artificielle reste absent, tout comme la compatibilité AirDrop via Quick Share. Côté calendrier, la diffusion démarre par les versions européennes, d’après les premiers retours remontés par des utilisateurs. Aucune date précise n’accompagne les autres marchés. Sony avait promis trois mises à niveau majeures au Xperia 10 VI avant d’annuler la dernière, faute d’espace suffisant sur l’appareil. Les possesseurs du modèle de 2025 peuvent donc souffler.