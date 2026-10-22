Le Xperia 1 VII devient un vrai PC de poche grâce à cette mise à jour signée Sony

Sony poursuit le déploiement d’Android 17 sur ses smartphones. Le Xperia 1 VII vient à son tour de recevoir la mise à jour, un mois après le modèle plus récent. Au menu figure un mode bureau capable de transformer le téléphone en véritable poste de travail.

sony xperia 1 viii test

Chez les constructeurs, le calendrier des mises à jour reste un exercice délicat. Depuis la rentrée, les nouveautés apportées par Android 17 en septembre se diffusent lentement sur le parc existant. Google a ouvert le bal sur ses Pixel. Viennent ensuite les autres marques, chacune à son rythme. Certaines promettent désormais sept ans de suivi logiciel. Entre un téléphone sorti l’an dernier puis son successeur direct, l’écart atteint pourtant plusieurs mois, parfois davantage quand la marque préfère soigner ses derniers lancements commerciaux. Pendant ce temps, les possesseurs guettent la notification.

Chez le constructeur japonais, la distribution a démarré en septembre sur cinq appareils seulement. La priorité est allée au dernier haut de gamme, celui que nous avions longuement éprouvé dans notre test du Sony Xperia 1 VIII. Cinq références, c’est peu au regard du catalogue maison. Son prédécesseur de 2025 patientait encore. Depuis le 19 octobre, la file avance enfin.

Le Sony Xperia 1 VII récupère le mode bureau d’Android 17 pour travailler sur un écran externe

Comme l’indique la fiche de suivi logiciel publiée par Sony, le Xperia 1 VII bascule sur Android 17 avec le firmware 71.2.A.2.35. Son paquet pèse 1,1 Go, correctif de sécurité d’octobre compris. Mode bureau en tête, la livraison apporte aussi la personnalisation de la forme des icônes. S’y ajoutent des tuiles de réglages rapides redimensionnables puis un enregistrement d’écran retravaillé. Chaque tuile s’agrandit ou se réduit selon la place souhaitée dans le volet. Relié à un moniteur, le téléphone affiche alors de vraies fenêtres déplaçables. Clavier puis souris prennent le relais pour les tâches longues.

Deux fonctions présentes sur le haut de gamme 2026 manquent pourtant à l’appel. L’assistant photo dopé à l’intelligence artificielle reste absent, tout comme la compatibilité AirDrop via Quick Share. Côté calendrier, la diffusion démarre par les versions européennes, d’après les premiers retours remontés par des utilisateurs. Aucune date précise n’accompagne les autres marchés. Sony avait promis trois mises à niveau majeures au Xperia 10 VI avant d’annuler la dernière, faute d’espace suffisant sur l’appareil. Les possesseurs du modèle de 2025 peuvent donc souffler.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le premier iPhone pliable fait un gagnant inattendu, ce n’est pas Apple

Le premier iPhone pliable d’Apple est arrivé en boutique après plusieurs jours de préventes. En Chine, la curiosité pour ce format a visiblement débordé sur la concurrence. Le Huawei Pura…

Voici les prix des Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max en France, c’est encore plus cher qu’on le pensait

On connaît enfin les tarifs pratiqués pour les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max en France. Les deux smartphones sont vendus très cher, parfois plus que le Xiaomi 17…

UGREEN Nexode 20000 mAh : cette Power Bank de 55 W passe à prix cassé, c’est une affaire

Quand on est régulièrement en déplacement, il est indispensable de s’équiper d’une batterie externe. Les modèles les plus performants peuvent aussi bien charger votre smartphone, une tablette et même un…

Cette appli réveille une Nintendo DS dans l’iPhone Duo dès qu’on le plie à moitié

L’émulateur Delta publie sa version 2.0 le jour des premières livraisons de l’iPhone pliable. Posé à moitié ouvert, le Duo affiche le jeu en haut et la zone tactile en…

Google revient sur sa promesse, vos mails et vos photos peuvent servir à cibler ses publicités

Google pousse Personal Intelligence dans tous ses services, de la recherche jusqu’à Android Auto. Sa politique de confidentialité vient d’être retouchée sur un point sensible. Les contenus de Gmail et…

Vivo X500 Ultra : sa fiche technique se précise, mais le futur smartphone premium sortira-t-il en Europe ?

Le printemps dernier a marqué un précédent : pour la première fois, Vivo lançait un modèle Ultra sur le marché international. Il s’agissait du Vivo X300 Ultra. D’après une fuite récente,…

Le vaisseau spatial européen Space Rider s’écrase pendant un test de chute

Le vaisseau spatial Space Rider devait arriver au sol dans une chute maitrisée, mais il a pris le test sous un autre angle visiblement. Les ingénieurs travaillent déjà à trouver…

300 € de moins sur le Galaxy Z Flip 8 chez Samsung, moins de trois mois après son lancement

Le Galaxy Z Flip 8, dernier smartphone pliable à clapet de Samsung, bénéficie d’une remise immédiate de 300 € sur le site de la marque. Il passe ainsi sous la…

Le navigateur Internet Arc va fermer ses portes : ce qu’il faut savoir

La Browser Company, à l’origine du navigateur Arc, annonce que ce dernier va être mis hors ligne dans peu de temps. On vous explique ce qui va se passer exactement…

Vos données passeront bientôt par ce câble de 4 500 km qui évite soigneusement les États-Unis

Le trafic internet entre l’Europe et l’Amérique du Nord dépend aujourd’hui de quelques câbles passant par les États-Unis. La société norvégienne Bulk propose un autre chemin avec son projet Leif…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.