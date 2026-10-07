Samsung Galaxy Book4 Edge : avec 250 € de réduction, le PC portable passe à prix sacrifié jusqu’à ce soir

Normalement en vente à 799 €, le Samsung Galaxy Book4 Edge est actuellement en promotion sur Amazon. À l’occasion des Jours Flash Prime qui se terminent ce soir, il passe à seulement 549,99 €. C’est un prix ultra compétitif pour un Ultrabook aussi robuste et fiable.

PC portable Samsung Galaxy Book4 Edge

Les Jours Flash Prime se déroulent du 6 et 7 octobre. Durant cette courte période, Amazon brade de nombreux produits high-tech. Vous souhaitez acheter un nouvel ordinateur portable ? C’est le bon moment pour craquer et profiter de belles offres.

Le Samsung Galaxy Book4 Edge n’échappe pas aux chutes de prix. Alors qu’il est habituellement proposé à 799 € seulement sur Amazon, durant les Jours Flash Prime, vous pouvez vous l’offrir à seulement 549,99 €. C’est un excellent prix pour ce modèle doté d’un processeur Snapdragon X, de 16 Go et d’un espace de stockage de 256 Go.

Vous n’êtes pas encore abonné à Amazon Prime ? Aucun souci, vous pouvez dès à présent profiter des nombreux avantages en profitant des 30 jours d’essai gratuit.

Quelles sont les caractéristiques de cet Asus VivoBook 17 ?

Sorti il y a toit juste 2 ans, le Samsung Galaxy Book4 Edge est toujours affiché à plus de 1000€ chez de nombreux revendeurs. Mais aujourd’hui, Amazon le propose à seulement 549,99 €. Si vous cherchez un ordinateur ultraportable robuste et performant, ce bon plan est fait pour vous !

Sous le capot, le Samsung Galaxy Book4 Edge embarque un processeur Snapdragon X Plus 8 cœurs de Qualcomm couplé à 16 Go de RAM. C’est donc un modèle puissant qui ne craint pas les utilisations intensives. On retrouve aussi un espace de stockage de 256 Go.

Ce modèle est par ailleurs équipé d’un magnifique écran FHD anti-reflets de 15,6 pouces. Vous pouvez donc travailler à l’extérieur sans être gêné par le soleil. Et même s’il dispose d’un châssis ultra-mince et léger, il ne sacrifie pas la connectivité. On retrouve ainsi 2 ports USB-C (4.0), un port ISB-A, une entrée HDMI 2.1 (prend en charge la 4K à 60 Hz), une entrée casque/microphone ainsi qu’un port MicroSD. Enfin, vous profitez d’une belle autonomie pouvant atteindre les 28 heures d’utilisation en une seule charge.


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