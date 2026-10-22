Ce smartphone pour gamers cache deux ventilateurs et une batterie qui refuse de rendre l’âme

Les smartphones taillés pour le jeu reviennent sur le devant de la scène. HONOR vient de lancer en Chine sa gamme Win 2, refroidie par ventilateurs intégrés. Les modèles les plus endurants dépassent les 12 000 mAh, soit plus du double d’un smartphone classique.

honor win rt 2

Nos batteries stagnent depuis des années autour de 5 000 mAh. Pour dépasser ce plafond sans épaissir les appareils, les fabricants chinois explorent de nouvelles chimies, et le vivo X Fold 6 mise lui aussi sur une recette inédite pour grappiller de l’autonomie. Affiner reste la priorité des marques occidentales. Ailleurs, le curseur penche clairement vers l’endurance.

Chez les mobiles de jeu, la logique va encore plus loin, puisqu’une longue partie vide une batterie à toute vitesse. Notre test du Honor Magic8 Pro relevait entre cinq et six heures de jeu sur une charge. Trois jours avant l’officialisation, les premières fuites annonçaient déjà un écran 2K à 185 Hz sur cette nouvelle gamme taillée pour les joueurs.

Le HONOR Win RT 2 embarque une batterie de 12 070 mAh

L’annonce publiée par HONOR détaille trois appareils conçus pour la même mission. Deux d’entre eux embarquent 12 070 mAh, du jamais vu sur un téléphone vendu en boutique. Le Win 2 descend à 10 100 mAh, compensés par une double ventilation active et par la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6. Deux ventilateurs soufflent donc dans le modèle le moins endurant.

Tous partagent une dalle OLED de 6,89 pouces en définition QHD+, poussée à 185 Hz. Côté charge, le Win 2 grimpe à 100 W, contre 90 W sur ses deux cousins. Lui seul ajoute la recharge sans fil à 80 W. Du côté photo, un capteur de 200 mégapixels accompagne un ultra grand-angle plus modeste sur les deux modèles supérieurs. Un lecteur d’empreintes ultrasonique se niche sous l’écran. Enfin, la norme IP69K protège l’ensemble contre les projections.

Facturés de 3 499 à 5 499 yuans, soit environ 420 à 660 euros, ces appareils restent réservés au marché chinois. Leurs puces descendent d’un cran, avec un Snapdragon 8 Elite Gen 5 sur l’un, un 8s Gen 4 sur l’autre. Aucune sortie internationale ne figure au programme. HONOR reste muet sur ce point. Côté Europe, les joueurs devront se contenter de mobiles deux fois moins endurants.


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